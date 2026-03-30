Streep y Hathaway exigen modelos sin extrema delgadez

Meryl Streep y Anne Hathaway han puesto una condición clave para regresar a El diablo viste de Prada 2: que la producción no utilice modelos de extrema delgadez, según reportes de medios especializados. La medida busca reflejar estándares de belleza más realistas y responsables en la industria del cine y la moda.

La noticia marca un precedente en la industria, dado que ambas actrices, reconocidas internacionalmente, buscan que la secuela del icónico filme de 2006 promueva un mensaje más inclusivo y consciente sobre la representación corporal.

El regreso de Streep y Hathaway generó gran expectativa entre los fanáticos, quienes ven esta postura como un paso positivo hacia la diversidad y la responsabilidad social en Hollywood. La producción estaría ajustando detalles para cumplir con las condiciones de las protagonistas.

La secuela de ‘The Devil Wears Prada’ (‘El diablo viste de Prada’) se estrenará el 1 de mayo del próximo año, según informó Disney a la revista Variety.

El filme, protagonizado por Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt, regresará a las salas de cine 20 años después de convertirse en un éxito tanto para la crítica como en taquilla – recaudó 326 millones de dólares -, aunque por el momento se desconoce la participación del elenco original.

La guionista Aline Brosh McKenna, conocida también por escribir la primera parte de este universo, ’27 Dresses’ y ‘I Don’t Know How She Does It’, formará parte de este proyecto, del que todavía se desconoce el director.

‘The Devil Wears Prada’ está basada en la novela homónima de Lauren Weisberger y se centra en criticar las dinámicas de poder del mundo de la moda y las redacciones de revistas.

Por esta película, la estrella Meryl Streep consiguió una nominación al Oscar a mejor actriz por dar vida a Miranda Priestly, una poderosa editora de la revista de moda ‘Runway’.

Por su parte, Blunt y Hathaway interpretaron a Emily Charlton y Andy Sachs, las dos asistentes, sometidas a la presión y la exigencia de Priestly.

La primeras informaciones sobre esta secuela despertaron una enorme emoción entre los seguidores, así como cada referencia que alguna de las actrices ha hecho a la película.

Las tres actrices protagonistas han hecho referencia a la película y a los papeles que interpretaron, sobre todo el de Blunt y Hathaway sirviendo a Streep, en algunas galas de premios.