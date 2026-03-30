Britney Spears reaparece con sus hijos tras ser detenida por conducir ebria

Estados Unidos.

La cantante Britney Spears se reencontró con su hijo Sean Preston, de 20 años, días después de su arresto por conducir bajo los efectos del alcohol.

A ambos se les unió su otro hijo, Jayden James, de 19 años, en una escapada en yate durante el fin de semana.

Según varias publicaciones que la estrella del pop compartió en su Instagram el domingo, Sean lucía muy relajado mientras posaba con un brazo sobre el hombro de su madre.

Durante el fin de semana, Spears regresó a las redes sociales semanas después de haber sido arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol.

El pasado 4 de marzo, fue detenida en Ventura, California, luego de que las autoridades la vieran zigzagueando entre carriles.

Supuestamente, también encontraron una sustancia desconocida dentro de su auto durante el arresto y se cree que había consumido una mezcla de alcohol y drogas.

Fue puesta en libertad a la mañana siguiente, según los registros de arresto de la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura.

Un portavoz de la Fiscalía del Condado de Ventura declaró al California Post: "El caso de DUI contra Britney Spears ha sido presentado ante la Fiscalía del Condado de Ventura y está siendo revisado por nuestros fiscales".

El comunicado continuó: "Parte de esa revisión podría incluir la búsqueda de información y evidencia adicionales. Se tomará una decisión sobre la presentación de cargos antes de la fecha de la audiencia programada para el 4 de mayo de 2026".