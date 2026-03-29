Viral: Hondureña llega hasta el Manchester City con su canción "Fuera depresión"

En el inmenso mundo digital que habita la humanidad actualmente, las barreras geográficas parecen haber quedado atrás. Las redes sociales nos acercan mucho más de lo que a veces podríamos imaginar.
Lo que surgió hace algunos meses como un mensajede fe en un humilde hogar de Tegucigalpa pudo, en cuestión de horas, transformarse en el grito de celebración de uno de los clubes más influyentes del fútbol mundial, el Manchester City.
Así nace la sorprendente historia de Sonia Juárez Ramírez, cuya voz ha logrado colarse hasta los camerinos del equipo inglés, encendiendo la emoción en la Premier League con un mensaje cargado de esperanza y energía: "¡Fuera depresión!".
Todo inició con un video lleno de intensidad espiritual. La hondureña compartió una frase que trascendió lo religioso y conectó con una emoción universal: liberarse de lo negativo.
Con una entonación pegajosa, más una convicción firme, la "hermana" Sonia lanzó su ya emblemático “Fuera depresión, fuera... fuera de presión”, el que acompañó con fusiones de ritmos latinos.
La autenticidad de su voz, su expresividad y la fuerza de su mensaje hicieron que el audio se volviera viral en plataformas como TikTok. En poco tiempo, miles de usuarios lo adoptaron para representar desde rutinas de ejercicio hasta momentos de superación personal o simplemente para compartir alegría.
Lo que nadie imaginaba era que ese eco digital cruzaría el Atlántico y llegaría hasta uno de los clubes más poderosos del mundo.
La sorpresa se hizo viral cuando el propio Manchester City, dirigido por Pep Guardiola y con figuras como Erling Haaland y Kevin De Bruyne, utilizó el audio para celebrar su victoria en la EFL Cup el 22 de marzo de 2026.
Para el equipo inglés, el audio simbolizaba ese desahogo tras una victoria intensa. Para Honduras, en cambio, fue un momento de orgullo nacional ver cómo la voz de una compatriota, poco conocida, resonaba en una plataforma con millones de seguidores alrededor del mundo.
Lejos de dejarse abrumar por la repercusión internacional, Sonia Juárez Ramírez reaccionó con la misma naturalidad que la hizo viral. En un nuevo video, agradeció al club por utilizar su audio, dejando claro el origen de la frase que ahora da la vuelta al mundo.
“En el nombre de Jesús, quiero felicitar a este equipo de fútbol por haber usado el audio... se llama Manchester City”, expresó con una sonrisa sincera que conectó con su audiencia.
@sonia.juarez63 @Manchester City ♬ sonido original - Sonia Juarez
Además, aprovechó para reafirmar su identidad, destacando con orgullo sus raíces: “La hermana Sonia Juárez Ramírez, de aquí, de Honduras, Tegucigalpa, canta en su remake de la alabanza”.
Hoy, cuando alguien escucha “Fuera depresión”, la frase ya no solo remite a un mensaje espiritual, sino también a celebraciones futbolísticas, a goles de Phil Foden o a las atajadas de Ederson. Sin proponérselo, la hondureña ha puesto a su ciudad en el mapa global de los aficionados del club.
Su historia demuestra que la energía positiva no conoce idiomas ni fronteras, y que, a veces, un mensaje nacido en Centroamérica puede convertirse en la chispa que impulsa incluso a los gigantes del fútbol europeo.
Este es el post que el equipo de fútbol subió a su cuenta de Instagram con el audio de la hermana Sonia.