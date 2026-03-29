Viral: Hondureña llega hasta el Manchester City con su canción "Fuera depresión"

En el inmenso mundo digital que habita la humanidad actualmente, las barreras geográficas parecen haber quedado atrás. Las redes sociales nos acercan mucho más de lo que a veces podríamos imaginar.

Lo que surgió hace algunos meses como un mensajede fe en un humilde hogar de Tegucigalpa pudo, en cuestión de horas, transformarse en el grito de celebración de uno de los clubes más influyentes del fútbol mundial, el Manchester City.

Así nace la sorprendente historia de Sonia Juárez Ramírez, cuya voz ha logrado colarse hasta los camerinos del equipo inglés, encendiendo la emoción en la Premier League con un mensaje cargado de esperanza y energía: "¡Fuera depresión!".

Todo inició con un video lleno de intensidad espiritual. La hondureña compartió una frase que trascendió lo religioso y conectó con una emoción universal: liberarse de lo negativo.

Con una entonación pegajosa, más una convicción firme, la "hermana" Sonia lanzó su ya emblemático “Fuera depresión, fuera... fuera de presión”, el que acompañó con fusiones de ritmos latinos.

La autenticidad de su voz, su expresividad y la fuerza de su mensaje hicieron que el audio se volviera viral en plataformas como TikTok. En poco tiempo, miles de usuarios lo adoptaron para representar desde rutinas de ejercicio hasta momentos de superación personal o simplemente para compartir alegría.

Lo que nadie imaginaba era que ese eco digital cruzaría el Atlántico y llegaría hasta uno de los clubes más poderosos del mundo.