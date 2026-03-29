J Balvin y Ryan Castro se juntan en "Pal Agua" un tema con vibras del 2016

"Preparen los vestidos de baño para la Semana Santa pues", dijo Ryan Castro para promocionar su nueva colaboración con Balvin.

  • Actualizado: 29 de marzo de 2026 a las 13:39 -
  • La Prensa
J Balvin y Ryan Castro se juntan en Pal Agua un tema con vibras del 2016

Los colombianos están muy emocionados por su nueva colaboración veraniega.

Nostalgia es la palabra que define el nuevo lanzamiento de J Balvin y Ryan Castro. Ambos amigos y compañeros de profesión han vuelto a unirse en el universo musical tras el éxito de Tonto.

Traen Pal Agua, una canción que, tal y como ha definido Castro, nos recuerda a esa "vibra de J Balvin 2016".

Pal Agua suena a reggaeton lento, y su letra está cargada de halagos hacia esa persona que consigue elevar tu temperatura corporal.

Es una de esas canciones que escuchas mientras ordenas tu casa, mientras caminas con o sin destino, mientras haces ejercicio o, incluso, cuando estás en la pista de baile.

El tema llega, además, acompañado de un videoclip dirigido por Unjackalope y producido por Broken.

Parece mostrar el inicio de una historia, comenzando por este primer capítulo, titulado "Honor, un asunto de familia". En él, Balvin busca la ayuda de su amigo para recuperar a una chica, pero no lo van a tener nada fácil.

"Esto es un tema el hpta, una vibra j balvin 2016, disfrútenlo y vean el video que les dejamos una pista al final, este tema me encanta hace rato no hacía reggaeton en esta vibra, preparen los vestidos de baño para la Semana Santa puessssss, que temita que flow que saborrrrrrr, pa dedicar", dice Ryan Castro en sus redes sociales.

Esta nueva colaboración entre ambos artistas colombianos ha tenido una gran acogida entre el público.

Muchos, de hecho, se preguntan si haberse juntado por segunda vez en tan poco tiempo significa que pronto escucharemos un álbum conjunto.

Y es que a juzgar también por los vídeos que comparten en sus redes sociales, ambos han demostrado que la música ha forjado una amistad ya inquebrantable. Tanto es así que para Río, el hijo de Balvin, Ryan es su "tío".

Tendremos que esperar para saberlo. Lo que está claro es que J Balvin y Ryan Castro ya están calentando motores para el verano.

Redacción web
La Prensa

