¿Sabías que Belinda pudo haber sido la icónica Hannah Montana?

Daniella Monet:

También llegó al grupo final junto a Cyrus y Momsen. Monet recordó en 2025 que incluso acudió a la audición sin avisar a sus representantes. “En realidad fui a espaldas de mis agentes a una reunión con Disney, y ese mismo día terminó convirtiéndose en una prueba para Hannah Montana”, contó. Sobre el proceso, añadió: “Éramos Miley, Taylor Momsen y yo... fue una experiencia muy divertida”. Monet encontró otras oportunidades: fue parte de Zoey 101, Victorious, iCarly y más títulos juveniles.