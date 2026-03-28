Marc Anthony y Nadia Ferreira esperan a una niña

Nueva York.

"¡Es niña! Marc Anthony y Nadia Ferreira celebran la espera de su segundo bebé con una emotiva revelación en redes sociales.

La pareja compartió una romántica sesión de fotos a bordo de un yate, donde Nadia Ferreira sostuvo unos pequeños zapatos rosados que confirmaron la noticia.

Este nuevo capítulo llega justo en su tercer aniversario de matrimonio y representa la primera niña que el cantante tendrá junto a la modelo paraguaya. Con esta noticia, Marc Anthony suma ocho hijos en total, mientras que los seguidores de la pareja celebran con entusiasmo la dulce espera."