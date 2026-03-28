Marc Anthony y Nadia Ferreira esperan a una niña

"¡Es niña! Marc Anthony y Nadia Ferreira celebran la espera de su segundo bebé con una emotiva revelación en redes sociales.
La pareja compartió una romántica sesión de fotos a bordo de un yate, donde Nadia Ferreira sostuvo unos pequeños zapatos rosados que confirmaron la noticia.
Este nuevo capítulo llega justo en su tercer aniversario de matrimonio y representa la primera niña que el cantante tendrá junto a la modelo paraguaya. Con esta noticia, Marc Anthony suma ocho hijos en total, mientras que los seguidores de la pareja celebran con entusiasmo la dulce espera."
Nace un amor
Marc Anthony y Nadia Ferreira se conocieron en 2021, y rápidamente su relación se convirtió en tema de conversación en la farándula internacional.
En mayo de 2022 anunciaron su compromiso, y en enero de 2023 celebraron una lujosa boda en Miami, rodeados de familiares, amigos y celebridades.
En junio de 2023 dieron la bienvenida a su primer bebé, Marquito, consolidando aún más su unión.
La revelación de que esperan una niña llegó justo en el marco de su tercer aniversario de matrimonio, convirtiéndose en un doble motivo de celebración.