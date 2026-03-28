  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Conjunto Primavera llega a Honduras en junio

Jackie Peña, representante de la productora JP Entertainment HN, confirmó que el concierto se realizará en la ciudad de San Pedro Sula.

  • Actualizado: 28 de marzo de 2026 a las 10:32 -
  • Redacción web
Conjunto Primavera llega a Honduras en junio

Conjunto Primavera es una agrupación de música regional mexicana especializada en el género norteño-sax y originaria de Ojinaga, Chih.
San Pedro Sula, Honduras.

Conjunto Primavera, una de las agrupaciones más emblemáticas de la música se presentará en Honduras el próximo mes de junio, así lo confirmó Jackie Peña, representante de la productora JP Entertainment HN.

En declaraciones para LA PRENSA, Peña indicó que los artistas mexicanos se presentarán por primera vez en San Pedro Sula y el show se realizará en el marco de la Feria Juniana.

Y aunque aún no hay detalles de dónde y cuándo se realizará exactamente el concierto, la empresaria dijo que pronto darán a concoer todos los detalles en las redes sociales oficiales de JP Entertainment HN.

Mientras tanto solo han compartido un pequeño adelanto de un video en el que los artistas interpretan uno de los emblemáticos temas: "Te lloré".

El concierto de Conjunto Primavera será parte de su gira musical "La terapia tour", la cual ha sido un éxito en su país natal.

Un grupo legendario

Conjunto Primavera, formado en 1978 en Ojinaga, Chihuahua, es una agrupación pilar del género norteño-sax, conocida por sus baladas románticas.

Liderados por Juan Domínguez y consolidado por la voz de Tony Meléndez (desde 1990), el grupo alcanzó la fama internacional en las décadas de 1990 y 2000 con éxitos como "Necesito Decirte" y múltiples nominaciones al Latin Grammy. .

Por otro lado, el grupo ha sido reconocido por ayudar a su natal Ojinaga, Chihuahua, al donar dinero para crear una estación de bomberos, aulas en escuelas, además de ayudar a gente vulnerable en situación de calle y pavimentando algunas calles.

.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción web
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias