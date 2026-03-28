Conjunto Primavera llega a Honduras en junio

San Pedro Sula, Honduras.

Conjunto Primavera, una de las agrupaciones más emblemáticas de la música se presentará en Honduras el próximo mes de junio, así lo confirmó Jackie Peña, representante de la productora JP Entertainment HN.

En declaraciones para LA PRENSA, Peña indicó que los artistas mexicanos se presentarán por primera vez en San Pedro Sula y el show se realizará en el marco de la Feria Juniana.

Y aunque aún no hay detalles de dónde y cuándo se realizará exactamente el concierto, la empresaria dijo que pronto darán a concoer todos los detalles en las redes sociales oficiales de JP Entertainment HN.

Mientras tanto solo han compartido un pequeño adelanto de un video en el que los artistas interpretan uno de los emblemáticos temas: "Te lloré".

El concierto de Conjunto Primavera será parte de su gira musical "La terapia tour", la cual ha sido un éxito en su país natal.