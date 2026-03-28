Conjunto Primavera llega a Honduras en junio

Conjunto Primavera, una de las agrupaciones más emblemáticas de la música se presentará en Honduras el próximo mes de junio, así lo confirmó Jackie Peña, representante de la productora JP Entertainment HN.
En declaraciones para LA PRENSA, Peña indicó que los artistas mexicanos se presentarán por primera vez en San Pedro Sula y el show se realizará en el marco de la Feria Juniana.
Y aunque aún no hay detalles de dónde y cuándo se realizará exactamente el concierto, la empresaria dijo que pronto darán a concoer todos los detalles en las redes sociales oficiales de JP Entertainment HN.
Mientras tanto solo han compartido un pequeño adelanto de un video en el que los artistas interpretan uno de los emblemáticos temas: "Te lloré".
El concierto de Conjunto Primavera será parte de su gira musical "La terapia tour", la cual ha sido un éxito en su país natal.
Un grupo legendario
Conjunto Primavera, formado en 1978 en Ojinaga, Chihuahua, es una agrupación pilar del género norteño-sax, conocida por sus baladas románticas.
Liderados por Juan Domínguez y consolidado por la voz de Tony Meléndez (desde 1990), el grupo alcanzó la fama internacional en las décadas de 1990 y 2000 con éxitos como "Necesito Decirte" y múltiples nominaciones al Latin Grammy. .
Por otro lado, el grupo ha sido reconocido por ayudar a su natal Ojinaga, Chihuahua, al donar dinero para crear una estación de bomberos, aulas en escuelas, además de ayudar a gente vulnerable en situación de calle y pavimentando algunas calles.
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