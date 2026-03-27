Raye lanza su segundo álbum entre elogios de la crítica

El segundo álbum de Raye, This Music May Contain Hope, se ha publicado este viernes rodeado de alabanzas por parte de la crítica especializada, que lo considera un trabajo ambicioso y detallado, que exige una escucha atenta para apreciar todo su alcance. El pasado mes de septiembre se lanzó el primer sencillo, Where Is My Husband!, una fusión de pop y R&B con arreglos de jazz que fue bien recibida, al igual que el reciente Click Clack Symphony, junto a Hans Zimmer, ganador de dos Óscar por la música de El rey León (1994) y Dune (2021). Ahora llega el disco completo, su segundo álbum de estudio tras el debut con My 21st Century Blues, con el que batió el récord de premios Brit en una sola ceremonia, con seis galardones. Obtuvo los de mejor álbum del año, artista del año, compositora del año, nueva artista, disco de R&B y canción del año por Escapism, junto al rapero 070 Shake. FOTOGALERÍA: Airbnb alquila la casa de ‘Hannah Montana’ por su 20 aniversario

This Music May Contain Hope es un álbum con el que Raye intenta “hacer música para ayudarnos a superar algunos de los momentos más difíciles de la vida”, explica la cantante británica en declaraciones recogidas por su discográfica, Human Re Sources. El disco incluye 17 canciones y está dividido en cuatro partes basadas en las estaciones, con una amplia mezcla de estilos que plantea un desafío para el oyente. “Tiene demasiadas canciones, demasiados cambios estilísticos, demasiado de... bueno, básicamente de todo. Este no es un álbum para escuchar de fondo: exige atención”, afirma Variety, que considera que Raye sale airosa del reto. Porque “te lleva a un viaje interesante sin hacerte perder el tiempo”, agrega la publicación. Para la revista NME, el disco representa “el maximalismo musical en su máxima expresión” y califica el segundo álbum de Raye de “impresionante”. FOTOGALERÍA: La saga sobre The Beatles abordará la crisis de Lennon en España

Baladas melodramáticas, funk, R&B, jazz pop, pop, soul clásico, temas de corte musical e incluso una pista acústica componen este trabajo ambicioso que muestra los recursos de la cantante como compositora. Raye se forjó durante años como compositora antes de consolidarse como solista de éxito, y en este disco ensambla ambas facetas. “A lo largo de todo el disco, Raye canta como si su vida dependiera de ello. Sus capas vocales y contramelodías están llenas de detalles intrincados, y su fraseo es exquisito, incluso en los números de jazz donde cantantes pop menos destacados se desvanecieron”, afirma la BBC.