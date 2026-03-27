Airbnb alquila la casa de ‘Hannah Montana’ por su 20 aniversario

Ubicada frente a la costa de Malibú, en el estado de California (EE. UU.), la casa se utilizó para los planos exteriores de la vivienda del personaje interpretado por Miley Cyrus. Las reservas se abrirán el próximo 26 de marzo para estancias de una noche entre el 6 y el 16 de abril, con capacidad para hasta cuatro personas por visita.