Airbnb alquila la casa de ‘Hannah Montana’ por su 20 aniversario

La plataforma Airbnb ha incorporado a su catálogo la icónica casa de playa donde supuestamente vivía Hannah Montana en la popular serie homónima, en colaboración con Disney para celebrar el 20 aniversario de su estreno en Disney Channel.
Ubicada frente a la costa de Malibú, en el estado de California (EE. UU.), la casa se utilizó para los planos exteriores de la vivienda del personaje interpretado por Miley Cyrus. Las reservas se abrirán el próximo 26 de marzo para estancias de una noche entre el 6 y el 16 de abril, con capacidad para hasta cuatro personas por visita.
“Durante 20 años, habéis cantado conmigo, soñado en grande y vivido lo mejor de ambos mundos conmigo. Para celebrarlo, os invito al lugar donde todo comenzó: ¡mi casa de playa en Malibú!”, señala el anuncio de la plataforma, presentado como si lo hubiera escrito la propia Hannah Montana.
Para los fans que quieren vivir su momento de estrella pop, hay un número limitado de noches disponibles para quedarse en la casa de playa de “Hannah Montana” en Malibú. Se realizarán diez estancias de una noche, del 6 al 16 de abril en Malibú, California, con hasta cuatro huéspedes por estancia.
Los huéspedes podrán enviar su solicitud para reservar a partir del 26 de marzo a las 6:00 AM PST, por $0 por persona. Los huéspedes son responsables de su propio viaje hacia y desde Malibú. Para solicitar una reserva, visita airbnb.com/hannahmontana. El inmueble cuenta con cocina equipada, bañera de hidromasaje, aparcamiento para tres coches y gimnasio, entre otras comodidades.
Aunque en la producción original de Disney Channel solo se utilizó la fachada de esta propiedad para las tomas exteriores, Airbnb ha transformado el interior para que los huéspedes se sientan dentro del set de rodaje. Entre los detalles destacan el armario futurista de Hannah Montana, paredes decoradas con discos de oro, guitarras y fotografías de la serie, así como puertas con la inscripción “HM”.
Entre los detalles destacan el armario futurista de Hannah Montana, paredes decoradas con discos de oro, guitarras y fotografías de la serie, así como puertas con la inscripción “HM”. Durante la estadía, los huéspedes podrán: Entrar al icónico armario y transformarse en una estrella del pop, rodeados de looks para el escenario y accesorios únicos.
Relajarse al estilo Malibu, ya sea disfrutando de las vistas al mar desde el balcón o bajando a la playa justo detrás del patio.Vivir la magia de la doble vida, con detalles de diseño y toques nostálgicos inspirados en el mundo de Hannah.Lucirse con sus habilidades de karaoke interpretando sus canciones favoritas de Hannah, y disfrutar de sus episodios preferidos de “Hannah Montana” en Disney+.
Vivir la magia de la doble vida, con detalles de diseño y toques nostálgicos inspirados en el mundo de Hannah.Lucirse con sus habilidades de karaoke interpretando sus canciones favoritas de Hannah, y disfrutar de sus episodios preferidos de “Hannah Montana” en Disney+.
El anuncio forma parte de una colaboración con Disney a propósito del especial por el 20º aniversario de la serie ‘Hannah Montana’, estrenado recientemente en Disney+ y Hulu.
En este especial de una hora, Miley Cyrus recorre los archivos de Disney hasta regresar a la icónica casa de la familia Stewart.
El set original se transforma en un espacio íntimo donde, junto a Alex Cooper, comunicadora, la artista repasa los hitos de una serie que marcó a toda una generación.