La saga sobre The Beatles abordará la crisis de Lennon en España

La ambiciosa tetralogía cinematográfica que el director británico Sam Mendes prepara sobre The Beatles, cuyo estreno mundial está previsto para abril de 2028, incluirá un episodio crucial en la historia del grupo: la “crisis” vital de John Lennon en España y su retiro en Almería (sureste) en el otoño de 1966.
Fuentes de la industria cinematográfica confirmaron a EFE que miembros del equipo de Mendes, junto a una empresa española de localizaciones, estuvieron buscando escenarios a finales de septiembre pasado para esta superproducción de Sony Pictures y Neal Street Productions.
Javier Adolfo Iglesias, periodista y profesor de Filosofía, es el principal experto en este pasaje biográfico. Su investigación reveló en 1999 que la finca Santa Isabel, mencionada por Lennon en las maquetas de la mítica canción ‘Strawberry Fields Forever’, era en realidad el Cortijo Romero de Almería (hoy convertido en la Casa del Cine).
Su trabajo le ha permitido ser el único español invitado como conferenciante a la International Beatleweek de Liverpool, a la que acudirá por segunda vez el próximo agosto. “Estoy impresionado y muy satisfecho porque, por fin, se hace justicia”, confiesa Javier Adolfo Iglesias al valorar la posible llegada del rodaje. “Durante decenios no se le ha dado, a las seis semanas que John Lennon pasó en Almería, la importancia que tenían”.
El viaje de Lennon al sur de España no fue un retiro vacacional idílico, sino un encargo para coprotagonizar la sátira antibelicista ‘How I Won The War’, bajo la dirección de Richard Lester.
El músico, que será encarnado en la gran pantalla por el actor Harris Dickinson, llegó exhausto. “En 1966, Lennon era un muchacho que durante casi cuatro años no había parado, de un lado para otro, de conciertos, de giras, y (los Beatles) no podían salir a la calle”, relata Iglesias. Y recuerda una confidencia del propio director del filme: “Para John Lennon, el mundo era una habitación de hotel y un sándwich”.
Lejos del ritmo frenético de las giras, en Almería vivió una profunda crisis personal y profesional. Según el investigador, el músico británico “llegó a dudar sobre el futuro de los Beatles y sobre si dejaba el grupo”. Fue un momento de fractura del que emergieron cuatro hitos fundamentales para la cultura pop.
En primer lugar, la influencia de la película de Lester sembró en él la semilla del pacifismo que lo convertiría en un referente del movimiento años más tarde. En segundo lugar, se reconcilió con un complejo de su infancia y decidió adoptar de forma permanente sus icónicas gafas redondas.
El tercer punto de inflexión fue su encuentro con Juan Carrión, profesor de inglés que viajó hasta Almería para pedirle que corrigiera las letras de sus canciones, las cuales utilizaba en sus clases. Lennon, que hasta entonces rechazaba a los docentes, quedó fascinado con la idea y propuso que el siguiente álbum de la banda, el legendario ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’, incluyera las letras impresas en la contraportada, algo inédito en la industria discográfica.
El cuarto hito fue la composición de ‘Strawberry Fields Forever’. Iglesias desmiente los mitos: “Durante décadas se creía que había sido influido por las drogas para escribirla, y no era cierto. Fue el resultado de un momento de crisis”. La génesis fue compleja: comenzó con estrofas melancólicas compuestas en las playas almerienses y culminó con el luminoso estribillo creado tras mudarse a la finca de Santa Isabel, huyendo del acoso de los curiosos.
En esa casa rodeada de vegetación, Lennon escuchaba jugar a los niños de un colegio, lo que le evocó el orfanato del Ejército de Salvación junto al que creció en Liverpool: Strawberry Field. Allí mismo, en Almería, grabó las cintas conocidas en el universo “beatlemaníaco” como “las grabaciones de Santa Isabel”.
Consciente de que una historia abordada en cuatro películas —completada con las perspectivas de Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison— obligará a condensar la narrativa, el investigador se muestra realista, pero ilusionado: “Comprendo que no se cuente todo, pero cinco minutos en esa historia cinematográfica de Sam Mendes valen oro”.
Tan relevantes fueron aquellos días que, en sus últimas entrevistas antes de ser asesinado en 1980, el músico seguía mencionando su retiro en España, pues “estaba en su cabeza y en su corazón”.