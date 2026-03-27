La saga sobre The Beatles abordará la crisis de Lennon en España

El músico, que será encarnado en la gran pantalla por el actor Harris Dickinson, llegó exhausto. “En 1966, Lennon era un muchacho que durante casi cuatro años no había parado, de un lado para otro, de conciertos, de giras, y (los Beatles) no podían salir a la calle”, relata Iglesias. Y recuerda una confidencia del propio director del filme: “Para John Lennon, el mundo era una habitación de hotel y un sándwich”.