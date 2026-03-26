Emoción global por el estreno de ‘BTS: el regreso’ en Netflix

Tras el multitudinario concierto gratuito de BTS en Corea del Sur, Netflix estrena una mirada exhaustiva a los cambios y reflexiones del famoso grupo de k-pop en uno de los momentos más decisivos de su carrera.

Así es BTS: The Return, el documental dirigido por Bao Nguyen que sigue a los siete integrantes de la banda surcoreana en su regreso como grupo completo tras cumplir el servicio militar obligatorio.

La película captura el reencuentro de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook para preparar su álbum ARIRANG; pero también registra las dudas y presiones que enfrentaron al redefinir su identidad en el momento actual.

Según reporta Associated Press, el documental sitúa rápidamente al espectador en el tema del servicio militar surcoreano, periodo en el que BTS tuvo que detener sus actividades grupales. Ahora, los ídolos traen nuevas experiencias y recuerdos de esa época.

En una de las primeras escenas, el líder RM reflexiona: “En el ejército aprendí a moverme rápido”, mientras el documental intercala imágenes de los miembros rapándose la cabeza, vistiendo uniformes y, finalmente, reuniéndose nuevamente.

A pesar de que arrastran una historia de récords y gran éxito global, la pausa de cuatro años hace inevitable que surjan preguntas sobre su futuro. La industria del K-pop, marcada por la llamada “maldición de los siete años”, suele ver a muchos grupos disolverse o transformarse.

BTS, que este 2026 cumplirá 13 años desde su debut, también se enfrenta a esa interrogante: qué significa seguir siendo BTS en esta nueva etapa.

“Estamos haciendo muchos experimentos, tratando de descubrir qué es lo que nos hace especiales. ¿Qué es lo que nos hace BTS?”, afirma RM en el documental.

Gran parte de la película se desarrolla en Los Ángeles, donde los integrantes se instalaron en 2025 para trabajar en el disco ARIRANG. La convivencia en una casa compartida, los horarios exigentes y la presión por lanzar nueva música generan un entorno desafiante para los integrantes de la boyband.

El documental muestra escenas del grupo trabajando con productores como Diplo y el compositor surcoreano Pdogg, además de momentos más cotidianos que revelan su dinámica interna: desde discusiones sobre arreglos musicales hasta cenas en las que continúan hablando de su trabajo.

“Hemos estado fuera demasiado tiempo. Ahora que por fin salimos del ejército, no queremos alargar esta pausa”, expresa Jimin en una escena descrita por AP.

Esa urgencia también se refleja en decisiones artísticas, como la elección del sencillo principal, que fue bastante discutido por los miembros de la boyband.