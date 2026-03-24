Llueven críticas a “La Roca” por cómo luce como Maui en live action de Moana

El pasado 23 de marzo Disney libero el primer tráiler oficial de la adaptación live action de su exitosa película animada 'Moana', cuyo estreno en salas de cine del mundo está previsto para el próximo 9 de julio de 2026.
El avance sorprendió a diversos fanáticos debido a que mostró múltiples escenas y personajes emblemáticos de la cinta animada en su versión de carne y hueso, así como con técnicas de CGI, mostrando un poco de la trama que se enfocará en el viaje de Moana para salvar a su pueblo con ayuda del semidios Maui.
Sin embargo, dicho personaje resultó ser lo más criticado del tráiler, pues pese a que muchos estaban emocionados por ver al actor Dwayne Johnson 'La Roca' en dicho papel, la caracterización del mismo como Maui terminó por decepcionar a una gran parte de la audiencia.
Tras la liberación del tráiler las redes sociales se llenaron de toda clase de comentarios con los que hicieron duras críticas a la apariencia de Maui en el live action, afirmando que 'La Roca' no se parece el personaje animado sino a una parodia y que incluso da la impresión de que no tenía ganas de actuar, además de que su peluca se ve bastante falsa, lo que dio pie a diversas burlas y memes.
Sin embargo, hubo quienes defendieron a Dwayne Johnson, señalando que si bien, puede llegar a sentirse raro verlo con peluca, es la persona ideal para interpretar a Maui en el live action, afirmando que se parecen físicamente además de que fue el encargado de darle voz al personaje en la versión animada de 2016.
No solo se ve raro, sino que también parece que no tiene ganas de actuar como Maui. pic.twitter.com/d5bhdnBlT9— mateo (@mateo00785604) March 23, 2026