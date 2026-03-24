Llueven críticas a “La Roca” por cómo luce como Maui en live action de Moana

Estados Unidos.

El pasado 23 de marzo Disney libero el primer tráiler oficial de la adaptación live action de su exitosa película animada 'Moana', cuyo estreno en salas de cine del mundo está previsto para el próximo 9 de julio de 2026.

El avance sorprendió a diversos fanáticos debido a que mostró múltiples escenas y personajes emblemáticos de la cinta animada en su versión de carne y hueso, así como con técnicas de CGI, mostrando un poco de la trama que se enfocará en el viaje de Moana para salvar a su pueblo con ayuda del semidios Maui.

Sin embargo, dicho personaje resultó ser lo más criticado del tráiler, pues pese a que muchos estaban emocionados por ver al actor Dwayne Johnson 'La Roca' en dicho papel, la caracterización del mismo como Maui terminó por decepcionar a una gran parte de la audiencia.