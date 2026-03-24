Niall Horan anuncia nueva gira 'Dinner Party Live On Tour'

Tres años han pasado desde el lanzamiento de su último disco, pero no te preocupes porque Niall Horan está de vuelta. Nueva canción, nuevo álbum... y ahora también nueva gira en 2026.

El exintegrante de One Direction ya ha confirmado las fechas de los conciertos que darán vida y forma a su Dinner Party Live On Tour, una cena musical por todo lo alto que tendrá parada en nuestro país.

El tour arrancará el próximo 22 de septiembre en Birmingham (Reino Unido) y terminará en Belfast el 15 de noviembre. Entre todas las fechas, Barcelona ha sido la ciudad española que Niall ha escogido para presentar Dinner Party, su cuarto proyecto que verá la luz el próximo 5 de junio y para el cual ya ha adelantado el lead-single que da nombre al disco.

Las fechas a continuación: