Niall Horan anuncia nueva gira 'Dinner Party Live On Tour'

Tres años han pasado desde el lanzamiento de su último disco, pero no te preocupes porque Niall Horan está de vuelta. Nueva canción, nuevo álbum... y ahora también nueva gira en 2026.
El exintegrante de One Direction ya ha confirmado las fechas de los conciertos que darán vida y forma a su Dinner Party Live On Tour, una cena musical por todo lo alto que tendrá parada en nuestro país.
El tour arrancará el próximo 22 de septiembre en Birmingham (Reino Unido) y terminará en Belfast el 15 de noviembre. Entre todas las fechas, Barcelona ha sido la ciudad española que Niall ha escogido para presentar Dinner Party, su cuarto proyecto que verá la luz el próximo 5 de junio y para el cual ya ha adelantado el lead-single que da nombre al disco.
Las fechas a continuación:
La primera preventa, Live Nation-S.SMusic, se abrirá el martes 31 de marzo a partir de las 10h (España), únicamente accesible para clientes del Banco Santander con una tarjeta Mastercard.
La segunda preventa llegará un día después, el 1 de abril, para todas aquellas personas que se hayan registrado en LiveNation.es. Finalmente, la venta general tendrá lugar el 2 de abril a través de las páginas web oficiales de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.
Además, ya podemos saber los precios que tendrá cada sector: 1 € ≈ 27 lempiras (HNL)
Pista General (73,5 €) - L 1,985
PL1 Grada (96,5 €) - L 2606
PL2 Grada / PL2 PMR (79,5 €) - L 2,147
PL3 Grada (68 €) - L 1,836
PL4 Grada / PL4 PMR (56,5 €) - L 1,526
Ten en cuenta que el tipo de cambio puede variar un poco (según banco o método de pago), pero estas cifras te sirven como referencia bastante cercana.
Habrán disponibles también dos paquetes VIP: el Early Entry Vip Package (249,5€), con entrada de pie en pista general y acceso temprano; y el Premium Seated Vip Package (300,5€), con asiento reservado de primera categoría.
Ambos incluyen un regalo exclusivo de Niall Hora, una acreditación oficial y una púa de guitarra de edición limitada del irlandés.