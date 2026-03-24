Joy Huerta anuncia muerte de su suegro en pleno concierto

La cantante Joy Huerta, integrante del dúo mexicano Jesse y Joy, protagonizó un emotivo momento durante uno de sus recientes conciertos al anunciar, entre lágrimas, la muerte de su suegro, lo que generó una ola de reacciones en redes sociales.

El hecho ocurrió el pasado 21 de marzo durante una presentación en el Auditorio Nacional, en México, donde la artista interrumpió el espectáculo para compartir la noticia con sus seguidores. El momento fue captado en video y rápidamente se viralizó en distintas plataformas digitales.

Visiblemente afectada, la intérprete de éxitos como ¡Corre! y Dueles agradeció al público por su presencia antes de revelar que el padre de su esposa falleció días atrás.

“Ustedes nos acompañan en tragos amargos de la vida. Esta noche estoy parada para honrar a una persona que quería con todo mi corazón, que partió el martes. Era el abuelo de mis hijos, era mi suegro”, expresó la cantante ante los asistentes.

Joy también recordó a su suegro como una persona que “amaba la música y la vida”, lo que provocó una respuesta solidaria del público, que la acompañó con aplausos y muestras de apoyo durante el concierto.

El dúo Jesse y Joy, conformado por los hermanos Jesse Eduardo y Tirzah Joy Huerta, es uno de los más reconocidos del pop latino, con una trayectoria marcada por éxitos como Te esperé, Espacio sideral y La de la mala suerte.

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