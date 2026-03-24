Ricardo Peralta se burla de Kunno por su eliminación de La Casa de los Famosos

México.

La reciente eliminación de Kunno de La Casa de los Famosos en su versión de Telemundo volvió a colocar su nombre en tendencia. En medio de la conversación digital, el también influencer Ricardo Peralta reaccionó desde sus redes sociales con un video que rápidamente generó comentarios entre los seguidores del programa.

Tras la eliminación de Ricardo Peralta en la edición mexicana del reality en 2024, Kunno publicó un video en sus redes sociales donde reaccionaba a la salida del influencer. En ese clip, el creador de contenido utilizó la frase: “Que va a hacer Topecillo cuando se de cuenta que la comunidad apoya más, al 100 por ciento, a Arath que a él.”

Luego de la salida de Kunno de la versión de Telemundo de La casa de los famosos, Ricardo Peralta publicó en sus redes sociales un video en el que recrea el clip original que Kunno había compartido tras su eliminación en 2024.