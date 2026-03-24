Maribel Guardia se hará tatuaje en honor a Julián Figueroa

Maribel Guardia, en medio del conflicto con Imelda Tuñón, reveló recientemente detalles íntimos sobre su duelo tras la muerte de Julián Figueroa, su hijo. En una entrevista, la actriz anunció que honrará a su hijo con un tatuaje representativo, para así poder mantener vivo su recuerdo.
La también cantante reveló que desea hacerse un tatuaje en honor a su hijo fallecido. La artista explicó que busca replicar una marca especial que Julián tenía en la mano, la cual, según describió, tenía la forma de un espíritu santo o una paloma.
"Mira, aquí tiene como un espíritu santo en la mano desde un golpe que se dio. Me lo quiero tatuar aquí en el pecho... Tiene como una paloma, parece un espíritu santo. Entonces me voy a tatuar yo el espíritu santo aquí en la mano", dijo Maribel Guardia.
La intención de la actriz es llevar ese símbolo en su propio cuerpo, como una forma de mantenerlo siempre cerca. Además, confesó que también contempla tatuarse el nombre de su hijo, aunque aún no ha definido todos los detalles.
Las causas que llevaron a la muerte a Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y pareja de Imelda Tuñón, siguen siendo un misterio para muchos. Si bien es sabido que el cantante tenía problemas con las adicciones, fuentes han asegurado que habrían encubierto algunos detalles.