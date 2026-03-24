Maribel Guardia se hará tatuaje en honor a Julián Figueroa

México.

Maribel Guardia, en medio del conflicto con Imelda Tuñón, reveló recientemente detalles íntimos sobre su duelo tras la muerte de Julián Figueroa, su hijo. En una entrevista, la actriz anunció que honrará a su hijo con un tatuaje representativo, para así poder mantener vivo su recuerdo.

La también cantante reveló que desea hacerse un tatuaje en honor a su hijo fallecido. La artista explicó que busca replicar una marca especial que Julián tenía en la mano, la cual, según describió, tenía la forma de un espíritu santo o una paloma.

"Mira, aquí tiene como un espíritu santo en la mano desde un golpe que se dio. Me lo quiero tatuar aquí en el pecho... Tiene como una paloma, parece un espíritu santo. Entonces me voy a tatuar yo el espíritu santo aquí en la mano", dijo Maribel Guardia.