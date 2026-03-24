Shakira pospone sus conciertos en India ¿Qué pasó?

Nueva Delhi.

La cantante colombiana Shakira ha pospuesto "hasta nuevo aviso" sus dos conciertos previstos para el próximo mes en las ciudades de Bombay y Nueva Delhi, en India, debido a las tensiones regionales, marcadas por el conflicto en Oriente Medio y la escalada bélica entre Pakistán y Afganistán.

"Debido a la situación geopolítica imperante y las tensiones regionales, el concierto 'Feeding India' que contaba con la participación de Shakira ha sido pospuesto hasta nuevo aviso", confirmó la plataforma organizadora 'District', de la empresa india Zomato.

La organización del evento subrayó que el bienestar de los fans, de la artista y del equipo de producción es la prioridad en estos momentos.

Sin embargo, los seguidores se mostraron críticos en las redes sociales ante la falta de una fecha concreta y la pérdida económica de sus traslados.

"Ya reservé mis billetes de avión desde Calcuta y no son reembolsables", lamentaba un usuario en X, mientras otros cuestionaban quién se haría cargo de los gastos de viaje.

Las entradas, que oscilaban entre las 4,000 rupias (unos 46 dólares) para el acceso general y las 24.500 rupias (282 dólares) para las zonas de mayor proximidad al escenario y salas VIP, serán reembolsadas íntegramente a quienes ya las habían adquirido.