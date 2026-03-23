Noelia demanda a Alofoke por difamación y daños digitales

Puerto Rico.

La cantante y actriz Noelia tomó acciones legales contra Santiago Matías, conocido como “Alofoke”, tras las insinuaciones que habría realizado sobre la vida personal de la artista y la supuesta razón de su visita a República Dominicana en noviembre del año pasado.

Según un documento difundido en redes sociales, la artista puertorriqueña presentó una querella ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos delitos de interferencia económica cibernética transnacional, sabotaje digital, difamación y uso de “bots” para perjudicar sus negocios.

Noelia sostiene que Esmerlin Santiago Matías García, nombre de pila del productor y youtuber dominicano, habría utilizado “granjas portátiles / bots” para inflar de manera fraudulenta una valoración millonaria, causar daño económico a sus compañías y engañar a inversionistas estadounidenses.

En noviembre, la cantante boricua sorprendió a sus seguidores al publicar un video en el que se le observa caminando de noche por las calles del sector Los Praditos, en Santo Domingo.