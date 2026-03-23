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Noelia demanda a Alofoke por difamación y daños digitales

La cantante puertorriqueña Noelia acusa a Santiago Matías de difamación y sabotaje digital ante autoridades de EE. UU., según documentos difundidos.

  • Actualizado: 23 de marzo de 2026 a las 16:32 -
  • Redacción web
Noelia demanda a Alofoke por difamación y daños digitales

Noelia asegura que Alofoke le ha hehco sabotaje a sus negocios.

Puerto Rico.

La cantante y actriz Noelia tomó acciones legales contra Santiago Matías, conocido como “Alofoke”, tras las insinuaciones que habría realizado sobre la vida personal de la artista y la supuesta razón de su visita a República Dominicana en noviembre del año pasado.

Según un documento difundido en redes sociales, la artista puertorriqueña presentó una querella ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos delitos de interferencia económica cibernética transnacional, sabotaje digital, difamación y uso de “bots” para perjudicar sus negocios.

Noelia sostiene que Esmerlin Santiago Matías García, nombre de pila del productor y youtuber dominicano, habría utilizado “granjas portátiles / bots” para inflar de manera fraudulenta una valoración millonaria, causar daño económico a sus compañías y engañar a inversionistas estadounidenses.

En noviembre, la cantante boricua sorprendió a sus seguidores al publicar un video en el que se le observa caminando de noche por las calles del sector Los Praditos, en Santo Domingo.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de “Tú” afirmó que su primer negocio en el país fue creado en ese sector. También indicó que posee dos residencias destinadas a alquiler a bajo costo para apoyar a personas de escasos recursos, además de brindar respaldo a jugadores de baloncesto de la zona.

Tras su visita al país, Jorge Reynoso, esposo de Noelia, amenazó con demandar a Santiago Matías por acusarla de consumir sustancias.

Hasta el momento, Alofoke no ha emitido un comunicado oficial sobre las acusaciones.

Con información de Listín Diario y Primera Hora.

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Redacción web
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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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