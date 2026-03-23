Paapa Essiedu dice que ha recibido amenazas por interpretar a Snape en nueva serie

El actor Paapa Essiedu asegura que ha recibido mensajes de odio tras haber sido elegido para interpretar al profesor Severus Snape en la nueva serie de HBO Max.
Essiedu, de 35 años, recibió críticas negativas desde que fue anunciado para el papel de Snape en la adaptación televisiva de los libros de J.K Rowling; en los filmes fue interpretado por el fallecido actor Alan Rickman.
"Me han dicho: ‘Renuncia o te mato'", declaró el histrión al Sunday Times de Londres en una entrevista.
"Realmente importa. La realidad es que, si miro Instagram, veo a alguien diciendo: ‘Voy a ir a tu casa y te voy a matar’. Así que, aunque estoy bastante seguro de que no me van a asesinar. ¡Eso podría quedar mal con el tiempo! Pero sí, aunque espero estar bien, nadie debería tener que enfrentarse a esto por hacer su trabajo. Mucha gente arriesga su vida en su trabajo. Interpreto a un mago en Harry Potter. Y mentiría si dijera que no me afecta emocionalmente", consideró.
Sin embargo, indicó que el acoso lo ha motivado a apropiarse del personaje y hacer una interpretación que lo haga sentir orgulloso.
"El maltrato me da fuerzas. Y me hace más apasionado sobre hacer mío este personaje porque pienso en cómo me sentía de niño. Me imaginaba en Hogwarts montado en escobas y ¿la idea de que un chico como yo pueda verse representado en ese mundo? Esa es la motivación para no ser intimidado por alguien que dice que prefieren que yo muera en vez de hacer un trabajo del que voy a estar realmente orgulloso", afirmó.