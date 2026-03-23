Tráiler de “Moana” en acción real revela personajes icónicos

El nuevo tráiler de Moana en acción real muestra a personajes icónicos como Maui, Tamatoa y la Cueva de los Ancestros, en una reinterpretación dirigida por Thomas Kail.

Dwayne Johnson y Catherine Lagaʻaia lideran esta nueva versión del clásico de Disney, que busca conquistar a una nueva generación de espectadores.

La historia apenas comienza para una nueva generación de exploradores. Disney presentó oficialmente un adelanto en el que Catherine Lagaʻaia encarna a la protagonista, mientras Dwayne Johnson retoma su papel como el semidiós Maui. El tráiler recrea la magia de la cinta animada con un viaje épico por el océano, ballenas emergiendo a la superficie y un vistazo a la Cueva de los Ancestros.

Los seguidores también reconocerán personajes conocidos en su debut en acción real, como los traviesos Kakamora, el gallo Heihei y el cangrejo gigante Tamatoa, cuya colección de tesoros aparece brevemente en todo su esplendor dorado.

El avance incluye el primer encuentro entre Maui y Moana, recreando una de las escenas más recordadas de la película original. “Maui... semidiós del viento y el mar...”, dice Moana, a lo que él responde corrigiéndola: “Héroe de los hombres”. Luego añade: “Maui, cambiaformas, semidiós del viento y el mar... héroe de los hombres. ¡Ah! Mujeres, mujeres también. ¡Hombres y mujeres!”.

Además, el tráiler ofrece un adelanto del Reino de los Monstruos y un vistazo a lo que parece ser el demonio de lava Te Kā, uno de los principales desafíos de la historia.

La apuesta narrativa queda clara al final del avance, cuando Moana afirma: “Mi isla, mi gente... no sobrevivirán si no lo logramos. El océano me eligió por una razón”.

El elenco incluye a John Tui como el jefe Tui; Frankie Adams como Sina; y Rena Owen como la abuela Tala. Aunque una nueva actriz asume el papel principal, Auliʻi Cravalho, voz original del personaje, participa como productora ejecutiva.

La película también mantiene su esencia musical con canciones de Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foai y Mark Mancina. Moana llegará a los cines el 10 de julio.