Yolanda Andrade reaparece y habla sobre su estado actual de salud

Desde el pasado mes de febrero Yolanda Andrade regresó al frente del programa ‘Moe & Joe’ como conductora, una noticia que emocionó a sus miles de fanáticos; sin embargo, no fue hasta hace unos días que compartió una foto desde la playa en la que presumía una notable mejoría en su estado de salud, una situación de la que por fin rompió el silencio.
Yolanda Andrade habló con la reportera Berenice Ortiz, a quien le hizo saber que últimamente se siente mucho mejor, especialmente después de que a finales del 2025 fue hospitalizada y desató preocupación en todo el país; cabe recordar que la actriz padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura.
Al aparecer con unos lentes de sol no tan oscuros como los que suele llevar en el foro de grabación de su programa junto a Montserrat Oliver dijo que solo cuando graba el programa usa unos con mayor filtro por la cantidad de luces que la rodean. Pero más allá de este accesorio, mencionó que se siente mejor, aunque aún tiene altibajos y problemas al hablar.
“Lo de los lentes los cambio en el foro por la luz, pero me he sentido mucho mejor. Hay días malos y hay días buenos, como puedes escuchar tengo problemas con mi voz, es parte de la enfermedad”, sentenció.
Yolanda Andrade mencionó que aunque se siente mucho mejor por las complicaciones que tiene por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), asegura que no ha dejado sus tratamientos médicos, a los que se somete todos los días; sin embargo, agregó que su trabajo como conductora le permite estar más tranquila.
“Tengo muchos tratamientos, todos los días, pero venir a trabajar me da emoción, me gusta mucho”, sentenció.
Sobre lo anterior, mencionó que incluso este fin de semana se lanzó a los foros sin recordar que su médico la visitaría para realizarle un seguimiento y tratamiento, pero que ella lo olvidó y recibió una pequeña llamada de atención, aunque también aseguró estar feliz de que ella pueda estar trabajando y rehaciendo su vida.