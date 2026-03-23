Yolanda Andrade reaparece y habla sobre su estado actual de salud

México.

Desde el pasado mes de febrero Yolanda Andrade regresó al frente del programa ‘Moe & Joe’ como conductora, una noticia que emocionó a sus miles de fanáticos; sin embargo, no fue hasta hace unos días que compartió una foto desde la playa en la que presumía una notable mejoría en su estado de salud, una situación de la que por fin rompió el silencio.

Yolanda Andrade habló con la reportera Berenice Ortiz, a quien le hizo saber que últimamente se siente mucho mejor, especialmente después de que a finales del 2025 fue hospitalizada y desató preocupación en todo el país; cabe recordar que la actriz padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura.

Al aparecer con unos lentes de sol no tan oscuros como los que suele llevar en el foro de grabación de su programa junto a Montserrat Oliver dijo que solo cuando graba el programa usa unos con mayor filtro por la cantidad de luces que la rodean. Pero más allá de este accesorio, mencionó que se siente mejor, aunque aún tiene altibajos y problemas al hablar.