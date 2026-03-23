Carrie Anne Fleming, actriz de ‘Supernatural’, muere a los 51

La actriz canadiense Carrie Anne Fleming, conocida por sus papeles en las series ‘iZombie’ y ‘Supernatural’, falleció a los 51 años, según informó el medio Variety.

La intérprete murió el pasado 26 de febrero en Sidney, en la provincia canadiense de Columbia Británica, como consecuencia de complicaciones derivadas de un cáncer de mama, según confirmó a la revista su compañero de reparto en ‘Supernatural’, Jim Beaver.

Fleming desarrolló una carrera de más de tres décadas en cine y televisión. Entre sus trabajos más reconocidos figura su papel como Karen Singer en la serie ‘Supernatural’ (2005-2020), donde interpretó a la esposa del personaje Bobby Singer, y como Candy Baker en ‘iZombie’ (2015-2019), un personaje recurrente a lo largo de varias temporadas.

A lo largo de su trayectoria actoral, participó en numerosas producciones televisivas, especialmente dentro del género fantástico y de ciencia ficción. Destacan sus apariciones en series como ‘Smallville’, ‘Supergirl’, ‘The L Word’ y ‘The X-Files’, donde consolidó su perfil como actriz secundaria habitual en la industria televisiva canadiense y estadounidense. En cine, formó parte de títulos como ‘Good Luck Chuck’ y ‘Married Life’.

Fleming inició su carrera en los años noventa y logró posicionarse como un rostro recurrente en producciones televisivas de gran alcance, caracterizándose por su versatilidad en papeles dramáticos y de género.

En el ámbito personal, no se dispone de información ampliamente verificada sobre su estado civil o matrimonio en fuentes públicas consultadas. La actriz deja una hija.