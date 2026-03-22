Tini Stoessel desata la emoción tras anunciar a Messi y Rodrigo de Paul en su nuevo video

Tini ha aprovechado un pequeño impasse de FUTTTURA Tour para lanzar un nuevo adelanto de su futuro disco, proyecto que ya incluye otros singles como 36 vidas, Down, De Papel, Universidad o Una noche más.

En esta ocasión, la 'Triple T' publicará Dos amantes, una canción de la que no hemos escuchado ni un solo acorde, pero sí visto un breve adelanto de su vídeo musical. ¡Y debemos decir que la artista no ha escatimado en gastos para el elenco de protagonistas!

El cameo de todos estos personajes gira en torno al recibo de una misteriosa carta, así que vamos a ver quién es quién en este pequeño universo para los fans españoles que no estén muy puestos en la crónica social argentina:

Susana Giménez es la que abre el clip mientras habla por teléfono con una amiga en crisis. "Pero no, por favor mi querida. Pero ni te preocupes. ¿Sabes las cosas que han dicho de mí?", se le escucha.

Esta actriz, cantante presentadora de televisión y empresaria argentina con más de 60 años de trayectoria a sus espaldas. En su palmarés destacan reconocimientos como un Grammy Latino en 2008 por parte de la presidencia, otorgado "por su ayuda a promocionar y difundir la música de los artistas latinos" o un Premio Ondas en 2014, entre una treintena de galardones más.

El hombre que se encuentra encendiendo una lumbre para hacer un buen asado es Rubén Héctor Deicas, el músico y cantante conocido como Cacho Deicas.

Hasta el año pasado, el artista natura de Santa Fe formó parte del grupo de cumbia Los Palmeras.

Ulises Bueno, por su parte, es el cantante que descubre el sobre mientras revisa el correo sentado en la encima de su cocina.