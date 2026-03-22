Yolanda Andrade arremete contra Imelda Tuñón

México.

La polémica que rodea al fallecido hijo de Maribel Guardia, Julián Figueroa, e Imelda Tuñón, parece no tener fin. En medio del enfrentamiento de declaraciones y testimonios, Yolanda Andrade entró en escena para hablar de esta problemática, y más allá de mantenerse al margen, la conductora decidió lanzar duras críticas contra Tuñón.

La disputa entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia surgió después de la muerte de Julián Figueroa en abril de 2023. En un principio, ambas mantuvieron una relación cercana, centrada especialmente en el cuidado del hijo del cantante; no obstante, con el tiempo la situación cambió de manera significativa.

Durante un encuentro con la prensa, retomado por la periodista Berenice Ortiz, Yolanda Andrade lamentó la relación que Julián Figueroa mantuvo con Imelda Tuñón, y manifestó su respaldo hacia Maribel Guardia.