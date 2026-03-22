Yolanda Andrade arremete contra Imelda Tuñón

La polémica que rodea al fallecido hijo de Maribel Guardia, Julián Figueroa, e Imelda Tuñón, parece no tener fin. En medio del enfrentamiento de declaraciones y testimonios, Yolanda Andrade entró en escena para hablar de esta problemática, y más allá de mantenerse al margen, la conductora decidió lanzar duras críticas contra Tuñón.
La disputa entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia surgió después de la muerte de Julián Figueroa en abril de 2023. En un principio, ambas mantuvieron una relación cercana, centrada especialmente en el cuidado del hijo del cantante; no obstante, con el tiempo la situación cambió de manera significativa.
Durante un encuentro con la prensa, retomado por la periodista Berenice Ortiz, Yolanda Andrade lamentó la relación que Julián Figueroa mantuvo con Imelda Tuñón, y manifestó su respaldo hacia Maribel Guardia.
Al ser cuestionada sobre la situación, Yolanda Andrade evitó enviar un mensaje directo a Tuñón. Sin embargo, no dudó en fijar su postura. La conductora recordó lo que, a su juicio, fue una etapa complicada en la vida de Julián Figueroa.
"Me daría mucho miedo. No sé qué sentirá Maribel de todo lo que sufrió Julián con esa chamaquita", dijo Yolanda Andrade.
La conductora también abordó el tema legal que involucra a José Manuel Figueroa, quien habría interpuesto una demanda contra Imelda Tuñón. Al respecto, Andrade calificó la situación como “espantosa”, mostrando su preocupación por la gravedad de las acusaciones.
“No sé cómo están las leyes en ese tema, pero es una cosa espantosa. Todo lo que dice está muy feo”, declaró