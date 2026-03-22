VIDEO: Así fue el arresto de Justin Timberlake por conducir ebrio

Nueva, York, Estados Unidos.

La policía de Sag Harbor (en el condado de Long Island, Nueva York) ha compartido el video del arresto del cantante Justin Timberlake por conducir ebrio, tras una demanda de varios medios de comunicación que pedía que las imágenes se hicieran públicas.

El Departamento de Policía de Sag Harbor compartió el video con varios medios estadounidenses, entre ellos TMZ, y en él se ve cómo un agente se acerca al vehículo de Timberlake y le señala que no se está deteniendo en los semáforos y que está girando bruscamente hacia la izquierda.

En un momento dado, el oficial le pregunta si está visitando la zona, a lo que el artista responde: "Sí, estoy en un tour mundial"."¿Haciendo qué?", le cuestiona el policía: "Es difícil de explicar... Soy Justin Timberlake", contesta el cantante.

En las imágenes también se ve cómo Timberlake, con la mirada perdida, se somete a varias pruebas de alcoholemia, como mantener el equilibro mientras camina.

"Estas pruebas son muy difíciles", le dice el artista a los agentes.

En otro momento del video, un oficial le comenta a una mujer que acompañaba a Timberlake que este va a ser detenido.

"No puede ser. Estás arrestando a Justin Timberlake, ¿por qué? (...). ¿Puedes hacerme un favor, porque les encantó 'Bye Bye Bye' o 'SexyBack'?", les ruega, en referencia a los populares temas del artista.