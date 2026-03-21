Nostalgia y energía musical: Matute conquista la capital hondureña

Tegucigalpa, Honduras

El espectáculo, realizado en el Coliseum Nacional de Ingenieros con el respaldo de Banco Atlántida , reunió a miles de asistentes en una velada que rápidamente se posicionó como una de las más memorables del año.

La presentación de Matute en Tegucigalpa trascendió el formato de concierto para convertirse en una experiencia colectiva cargada de memoria y emoción.

Durante casi tres horas continuas, la agrupación ofreció un recorrido musical que abarcó éxitos de las décadas de los 70, 80 y 90, sin perder intensidad en ningún momento.

La cita en la capital hondureña formó parte de una gira regional que venía de encender al público en El Salvador, consolidando un fin de semana clave dentro del tour.

Desde su fundación en 2007 por Jorge D'Alessio, el grupo ha construido una propuesta artística basada en reinterpretar clásicos del pop con una identidad propia.

Lejos de limitarse a versiones, Matute ha desarrollado un concepto escénico que dialoga con la nostalgia desde una perspectiva contemporánea.

El nombre de la banda, inspirado en un personaje de la serie animada Don Gato y su pandilla, refleja precisamente ese vínculo afectivo con la cultura popular.

Sobre el escenario, los integrantes —Jorge D'Alessio, Tana Planter, Nacho Izeta, Pepe Sánchez, Irving Regalado y Paco Morales— demostraron una ejecución sólida y perfectamente sincronizada.

El formato de medleys permitió enlazar decenas de canciones sin interrupciones, manteniendo una narrativa musical fluida que sostuvo la atención del público.

El arranque con “Don't Stop Believin'” e “I Wanna Dance with Somebody” marcó el tono de una noche en la que la energía no decayó.

El repertorio incluyó homenajes a agrupaciones como Hombres G, Menudo, Timbiriche, así como a artistas como Miguel Mateos y Baltimora.

En contraste, los momentos más pausados llegaron con los boleros “Hasta que te conocí”, “Querida” y “El triste”, donde la emoción sustituyó al ritmo frenético.