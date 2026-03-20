El último mensaje de Chuck Norris antes de su muerte a los 86

Washington

El actor estadounidense Chuck Norris, fallecido este viernes a los 86 años, dejó hace apenas una semana un mensaje en redes sociales que hoy resuena entre sus seguidores: "No envejezco. Subo de nivel". En una publicación en su cuenta de Instagram con motivo de su cumpleaños, el pasado 10 de marzo, el intérprete escribió: "¡Hoy cumplo 86! Nada como un poco de diversión en un día soleado para sentirse joven. Agradezco un año más, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que me apasiona. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años ha significado más para mí de lo que jamás podrá imaginar. Que Dios los bendiga, Chuck Norris". Ese mismo día, el actor compartió otro mensaje en el que agradecía las felicitaciones recibidas: “¡Gracias a todos por los maravillosos deseos de cumpleaños!”.

Chuck Norris: piloto de la Fuerza Aérea, campeón mundial de kárate a estrella de cine

Norris, experto en artes marciales y campeón mundial de kárate en 1968, falleció según informó su familia este viernes. Su popularidad se amplió con el cine y se consolidó con la serie de televisión Walker, Texas Ranger. Nacido el 10 de marzo de 1940 en Oklahoma (EE.UU.), Norris se alistó en 1958 en la Fuerza Aérea y fue destinado a Corea del Sur, donde descubrió las artes marciales, iniciándose en el tang soo do, disciplina que combina técnicas de karate japonés, kung fu chino y taekwondo moderno. A su regreso a Estados Unidos, abrió varias escuelas de kárate y comenzó a competir, proclamándose campeón mundial de kárate profesional en 1968, título que mantuvo hasta 1974, año en que se retiró. Durante esta etapa desarrolló su propio sistema de combate, el Chun Kuk Do. Su salto al cine se produjo en 1972 con su participación en The Way of the Dragon (El furor del dragón), junto a Bruce Lee, en una escena considerada una de las más icónicas del cine de acción. Posteriormente protagonizó Breaker! ¡Interruptor automático! (El poder de la fuerza) (1977), iniciando una carrera centrada en el cine de acción, con títulos como The Octagon (Duelo final) (1980), Lone Wolf McQuade (MacQuade el lobo solitario) (1983), Missing in Action (Desaparecido en combate) (1984), Code of Silence (Código de silencio) (1985), Invasion USA (1985), The Delta Force (Fuerza Delta) (1986), Firewalker (El templo del fuego) (1986) y Hero and the Terror (El héroe y el terror) (1988). FOTOGALERÍA: ¿De qué murió el actor Chuck Norris? Esto se sabe

Walker, Texas Ranger, el éxito mundial de Chuck Norris