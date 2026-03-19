Bárbara Mori confiesa que fue alcohólica y depresiva en pleno éxito de ‘Rubí’

La actriz Bárbara Mori hizo pública una etapa poco conocida de su vida, y es que en el punto de mayor éxito en su carrera, donde daba vida a la popular ‘Rubí’, en 2004, estaba sumida en la depresión y el alcoholismo.

Mori acudió al podcast ‘Trayectos by ESN Sunland’ y ahí mencionó que tuvieron que pasar un par de años para que se diera cuenta que la fama y el dinero no le proporcionaron la realización que creía.

La estrella, de 48 años, manifestó que sus logros profesionales le habían generado expectativas del exterior que contrastaban drásticamente con lo que ocurría en su interior.

“Cuando hice Rubí tenía todo lo que se supone que debes de tener para llegar a la felicidad, a la plenitud y a la realización: el éxito, la fama y el dinero. Yo tenía las tres y tenía mucho de las tres, pero yo estaba vacía por dentro”, dijo Bárbara.

Y agregó que el impacto del ritmo laboral y las condiciones psicológicas impuestas por la industria la hacían verse al espejo en los camerinos y llorar como parte de la rutina antes de salir a grabar el melodrama.

“Yo llegaba a mi camerino todas las mañanas a Televisa, me miraba al espejo y me ponía a llorar y como no sabía cómo lidiar con mis emociones, tomaba mucho alcohol, me hacía mucho daño”, contó.

Con el tiempo, la también protagonista de ‘Los dos hemisferios de Lucca’ decidió emprender un camino de autoconocimiento para sanar su situación.

“Hasta que empecé una búsqueda para entender, dije: ‘Tengo todo esto y no soy feliz’. Y, todo lo contrario, cada vez estoy más alejada de esa felicidad, de esa plenitud, claramente hay algo que está mal aquí conmigo, entonces empecé esta búsqueda y cuando empecé a encontrar mi valor aquí adentro, el mundo de afuera dejó de ser una amenaza”.

Desde ese momento, la actriz ha podido lidiar con sus desafíos psicológicos y también ha aprendido a decidir sus proyectos laborales con mayor cuidado, de forma que no la hagan perder su paz.