Cazzu sube fuerte mensaje tras demanda de Christian Nodal en su contra

México.

Días después de las fuertes declaraciones que hizo el intérprete de "Adiós amor" , Cazzu, su ex pareja sentimental, registró actividad en su cuenta en Instagram para compartir un fuerte mensaje que fue considerado una respuesta al actual esposo de Ángela Aguilar.

A inicios de esta semana el cantante de música regional mexicana, Christian Nodal , sorprendió a toda la industria del espectáculo al confirmar que tiene una demanda para evitar que su hija, Inti , sea expuesta ante el ojo público. La menor es producto de su relación con la cantante, Cazzu.

Ante la controversia por las declaraciones de Christian Nodal, la cantante argentina, Cazzu, compartió una historia en Instagram que se volvió viral en los distintos espacios del espectáculo. Al parecer la famosa respondió a la demanda que interpuso el cantante de "Por el resto de tu vida".

En la historia, compartida ante sus más de 18 millones de seguidores en Instagram, la trapera lanzó un fuerte mensaje contra el "patriarcado" y "la rivalidad femenina". Los internautas le brindaron todo su apoyo ante la nueva controversia que enfrenta contra Christian Nodal.

"El patriarcado divide a las mujeres para sostener su poder. La rivalidad femenina no es casual: funciona como mecanismo político", escribió.