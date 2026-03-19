Filtran video de Taylor Frankie Paul atacando a su exnovio Dakota Mortensen

Estados Unidos.

Taylor Frankie Paul atacó repetidamente a Dakota Mortensen durante un incidente de 2023, por el cual ella se declaró culpable de agresión con agravantes.

El impactante video muestra que una de las hijas de la influencer y estrella de realities resultó golpeada durante la pelea de su madre y su padrastro.

El sitio especializado TMZ obtuvo el video —una copia del cual fue prueba en el caso— y este muestra de forma explícita cómo Taylor agrede a Dakota. En el clip se ve a Dakota forcejear mientras Taylor lo inmoviliza con una llave. Ella retrocede... pero luego se abalanza sobre él e intenta patearlo. Todo esto sucede mientras Dakota graba el momento con su celular.

La pelea se torna más violenta cuando Taylor agarra una silla de metal y se lo arroja a Dakota. Él le grita: "¡Tu hija está sentada ahí mismo!", pero ella persiste y le arroja dos sillas más. En ese momento, se escucha a la niña, que estaba acurrucada en un sofá, comenzar a llorar.

El informe policial indica que la niña de 5 años fue golpeada y raíz de esto tenía un chichón en la cabeza.