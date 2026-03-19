Filtran video de Taylor Frankie Paul atacando a su exnovio Dakota Mortensen

Taylor Frankie Paul atacó repetidamente a Dakota Mortensen durante un incidente de 2023, por el cual ella se declaró culpable de agresión con agravantes.
El impactante video muestra que una de las hijas de la influencer y estrella de realities resultó golpeada durante la pelea de su madre y su padrastro.
El sitio especializado TMZ obtuvo el video —una copia del cual fue prueba en el caso— y este muestra de forma explícita cómo Taylor agrede a Dakota. En el clip se ve a Dakota forcejear mientras Taylor lo inmoviliza con una llave. Ella retrocede... pero luego se abalanza sobre él e intenta patearlo. Todo esto sucede mientras Dakota graba el momento con su celular.
La pelea se torna más violenta cuando Taylor agarra una silla de metal y se lo arroja a Dakota. Él le grita: "¡Tu hija está sentada ahí mismo!", pero ella persiste y le arroja dos sillas más. En ese momento, se escucha a la niña, que estaba acurrucada en un sofá, comenzar a llorar.
El informe policial indica que la niña de 5 años fue golpeada y raíz de esto tenía un chichón en la cabeza.
La policía llegó al lugar esa noche después de que un vecino llamara para quejarse del ruido, y en el video se escucha al agente intentando separarlos.
Durante la pelea, Taylor grita varias veces "¡Me tiraste!", y luego afirma ante la policía que Dakota la había tirado al suelo antes de lo que se ve en el video.
Finalmente, Taylor se declaró culpable del delito grave y fue puesta en libertad condicional por tres años, la cual finaliza el próximo mes de agosto. Si no vuelve a tener problemas con la ley hasta ese entonces, la condena no aparecerá en sus antecedentes. Como parte del acuerdo, la fiscalía retiró otros cuatro cargos, incluyendo violencia doméstica en presencia de un menor, abuso infantil y daños a la propiedad.
Una relación tóxica
Actualmente existe una investigación abierta por parte de la División de Servicios para Niños y Familias de Utah, y tanto Taylor como Dakota han sido obligados a someterse a una evaluación psicológica.
Cabe mencionar que Taylor y Dakota son padres de un bebé de un año. Por otro lado, ella tiene dos hijos más de una relación anterior.
Un representante de Taylor arremetió contra Dakota, y declaró lo siguiente: "Es lamentable presenciar el último episodio de su interminable, desesperada y destructiva campaña para perjudicar a Taylor sin importarle las consecuencias para su hijo. Publicar un video antiguo y manipulado en el cumpleaños de su hijo es un intento reprobable de desviar la atención de su propia conducta", dijo el representante legal.
El profesional del derecho añadió: "Afortunadamente, el público ya ha visto este comportamiento y sabe quién es. Lamentablemente, muchos reconocerán este patrón de manipulación, tanto en sus acciones en el programa como en sus propias experiencias".
Consecuencias
La grabación del reality show "Secret Lives of Mormon Wives" se ha suspendido, después de que otros miembros del reparto se negaran a participar debido al escándalo que rodea a Taylor.
Sin embargo, Taylor sí participará en "The Bachelorette", que se estrena el domingo en ABC.