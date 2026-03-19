Ex concursante de Miss Universo descubre que su novio le fue infiel con Ricky Martin

La historia personal de la exreina de belleza, Kelly Reales, pasó de un conflicto íntimo a volverse una tendencia global. Y es que la colombiana sorprendió inicialmente al revelar cómo descubrió la presenta infidelidad de su entonces pareja, el modelo Max Barz.

El exnovio de Reales dejó al descubierto un detalle aparentemente insignificante por el que ella lo atrapó: unas chanclas.

El relato, publicado en el reality show ‘El Desorden de Marko’, llamó la atención rápidamente por involucrar como el tercero en discordia: Ricky Martin.

Kelly narró que la situación comenzó cuando su mejor amigo detectó algo extraño en una historia publicada por Ricky. “Mi mejor amigo fue quien se dio cuenta... en Instagram salen unas chancletas negras”.

La exreina de belleza indicó que en ese momento no le dio importancia, sin embargo, todo cambió durante un viaje a Tailandia, cuando le pidió prestadas unas sandalias a su novio Max.

Al verlas admitió que eran las mismas que aparecían en la publicación del cantante y así pudo confirmar sus sospechas, según contó Reales.

La colombiana explicó que antes del hallazgo, ya existían rumores sobre una posible relación entre su pareja y Ricky Martin, aunque inicialmente decidió ignorarlos.

La joven decidió confrontar a su entonces pareja, sin embargo, él negó una relación más allá de la amistad. “Me dice que son amigos, que no pasa nada... pero yo lo dejo”, expresó la modelo sobre la decisión de terminar su relación.

Al día siguiente, Barz publicó otra fotografía junto al intérprete de ‘Livin’ la vida loca’, lo que reforzó sus sospechas.

Hasta el momento ni el cantante ni el modelo han confirmado públicamente nada sobre su relación.