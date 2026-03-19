Taylor Swift es la gran favorita de los iHeartRadio Music Awards 2026

Estados Unidos.

Los fans de Taylor Swift podrían emocionarse hasta las lágrimas cuando ella haga una aparición especial en persona en los iHeartRadio Music Awards 2026. Los organizadores hicieron el anuncio antes de la ceremonia del 26 de marzo, que se llevará a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, recinto donde se celebraron los premios Óscar recientemente. La gala se transmitirá en vivo de 8 a 10 p.m. (hora de Los Ángeles) por FOX, con una transmisión simultánea en las estaciones de radio de iHeartMedia en todo el país y en la aplicación iHeartRadio. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de iHeartRadio (@iheartradio) Taylor Swift lidera las nominaciones de este año con nueve candidaturas, que son: Artista del año Artista pop del año Canción del año: "The Fate of Ophelia" Canción pop del año: "The Fate of Ophelia" Mejor letra (votación del público): "The Fate of Ophelia "Mejor video musical (votación del público): "The Fate of Ophelia" Baile favorito de TikTok (votación del público): "The Fate of Ophelia" Estilo de gira favorito (votación del público): The Eras Tour Mejor en pantalla (votación del público): "Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era".

Estas nominaciones culminan una racha dominante para Swift, quien recientemente superó su propio récord cuando "The Fate of Ophelia" desbancó a "Anti-Hero" para convertirse en su canción número 1 con mayor permanencia en el Billboard Hot 100. El tema ha permanecido nueve semanas no consecutivas en la cima de la lista, impulsado por las continuas reproducciones en streaming y la interacción de los fans. Mientras tanto, su álbum "The Life of a Showgirl" se mantuvo en el número 1 de la lista Billboard 200 durante 12 semanas. Swift no asistió a la ceremonia del año pasado, donde recibió el premio iHeartRadio Tour of the Century por la gira Eras Tour. Swift ofreció un mensaje de agradecimiento pregrabado e interpretó "Mirrorball", grabado durante el fin de semana de apertura de la gira en Glendale, Arizona. Taylor Swift aceptó su premio por video en los iHeartRadio Music Awards 2025."Me dejan sin palabras y nunca dejaré de estar agradecida", dijo en ese momento, calificando la gira como "la más gratificante" y "el mayor reto que he hecho en mi vida".