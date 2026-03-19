¿A qué hora se podrá ver el concierto de BTS en Netflix en Honduras?

BTS regresará oficialmente a los escenarios con un espectáculo en vivo que será transmitido por Netflix este 21 de marzo de 2026. El evento, titulado BTS EL COMEBACK EN VIVO: ARIRANG, se realizará desde la emblemática plaza de Gwanghwamun, en Seúl, y celebra el lanzamiento de su quinto álbum de estudio.

La transmisión será exclusiva de la plataforma de streaming y se desarrollará en colaboración con HYBE, empresa responsable de la gestión del grupo.

El show reunirá nuevamente sobre un escenario internacional a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, marcando su primera presentación conjunta tras completar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Posteriormente, BTS dará inicio a la ARIRANG World Tour (2026-2027), una gira que contempla 82 conciertos en 34 regiones de Asia, América del Norte, Latinoamérica, Europa, Medio Oriente y otros territorios, consolidando su retorno a gran escala.

El nuevo álbum ARIRANG ha sido descrito como un proyecto que profundiza en la identidad del grupo y en sus raíces artísticas. Representa una etapa de introspección para los siete integrantes, quienes retomaron el trabajo colectivo tras varios años enfocados en actividades individuales.

El concierto en vivo forma parte de la expansión de Netflix hacia las transmisiones en directo, que ya incluyen eventos deportivos y de entretenimiento. Con BTS EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG, la plataforma realizará por primera vez un concierto en vivo desde Corea con alcance global.

En América Latina, el evento podrá verse desde las 5:00 A.M. horas en México, Guatemala, Costa Rica, Honduras y El Salvador; 6:00 A.M. horas en Colombia, Perú, Panamá y Cuba; 6:30 A.M. horas en Venezuela; 7:00 A.M. horas en Puerto Rico; y 8:00 A.M. horas en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. En España, la transmisión iniciará a las 12:00 horas. La dirección estará a cargo de Hamish Hamilton.

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