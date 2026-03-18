Este jueves se estrena la esperada secuela de "Boda sangrienta"

San Pedro Sula, Honduras.

"Boda sangrienta 2" aterrizará en cines este jueves 19 de marzo, y marcará el reencuentro de las audiencias con Grace, la recordada novia interpretada por Samara Weaving. En la primera película, la romántica noche de bodas de Grace dio un giro aterrador cuando se vio obligada por su familia política a participar del juego de las escondidas más macabro. Aquel film, terminó con una imagen definitiva e inquietante: Grace ensangrentada, viva, sola y completamente transformada por lo que sobrevivió. Sin embargo, para los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, quienes regresan al frente de "Boda sangrienta 2", esa imagen no fue un punto final, sino el pie para una nueva fase de la historia mucho más perturbadora. La nueva película, entonces, comienza momentos después de que Grace sobreviviera al ataque despiadado de la familia Le Domas, cuando descubre que ha alcanzado el siguiente nivel de este juego de pesadilla, y esta vez con su hermana Faith (Kathryn Newton) a su lado.

Libertad total para ir más allá Bettinelli-Olpin y Gillett, quienes comenzaron a desarrollar la secuela inmediatamente después del estreno de la película original, describen al nuevo film como “una escalada con convicción”, ya que aseguran que el conocimiento profundo que tienen del universo de la franquicia les permitió expandirlo en múltiples direcciones. "La primera película terminó de forma clara y definitiva, lo que nos dio el permiso, y la libertad, para apostar por algo más grande, más sangriento y más desenfrenado ". En "Boda Sangrienta 2" todas las reglas se rompen, y comedia y terror se combinan para introducir nuevos personajes al juego y presentar nuevas estructuras de poder, con consecuencias que se extienden mucho más allá de una sola casa, y mucho más allá de la propia Grace.