David Faitelson acepta pelear contra Cuauhtémoc Blanco en Ring Royale 2

México.

La primera edición de Ring Royale, evento organizado por Poncho de Nigris, fue todo un éxito por lo que ya comenzaron a organizar las peleas del 2026. Hace unos momentos, el periodista deportivo, David Faitelson, aceptó subirse al ring para pelear contra el ex futbolista profesional, Cuauhtémoc Blanco.

La "rivalidad" entre el analista de TUDN y el ex futbolista del Club América surgió hace unos años cuando el delantero mexicano le dio un golpe en la cara al entonces colaborador de TV Azteca. A pesar de que han coincidido en otros eventos, David Faitelson no cerró la posibilidad de que protagonicen una pelea en la siguiente edición de Ring Royale.

Después del éxito que consiguió la primera edición de Ring Royale, David Faitelson, actual analista de TUDN, subió un mensaje en X asegurando que no tenía en contra de esa clase de eventos, pero lamentablemente ponen en riesgo la salud de figuras del espectáculo y las redes sociales.