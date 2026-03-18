Rubén Blades: quien vio el sufrimiento en Cuba espera cambios

Austin (EE.UU.)

El ícono de la salsa Rubén Blades se pronunció el martes sobre la situación en Cuba y aseguró que cualquier cambio en la deriva política de la isla es motivo de alegría para quienes han visto “el sufrimiento” del pueblo cubano.

"Cualquier persona que conoce el sufrimiento que ha pasado la población de esa isla, a manos del comunismo y del imperialismo (...), está contenta de que se produzca un cambio; por mi parte, yo sí", afirmó Rubén Blades, cantante y actor, en declaraciones a EFE durante el festival South by Southwest (SXSW), en Austin, Texas.

Cuba atraviesa una crisis energética desde mediados de 2024, agravada a inicios de 2025 por restricciones en el suministro de combustible, lo que ha impactado la actividad económica.

Washington y La Habana han confirmado recientemente acercamientos diplomáticos. Además, el Gobierno cubano anunció esta semana medidas económicas que flexibilizan las restricciones a la inversión privada en la isla, vigente desde la década de 1960 bajo el embargo estadounidense.

Blades, también abogado y activista, calificó de «compleja» la situación en la isla: "La dictadura sigue utilizando la represión para sostenerse en el poder; las fuerzas de la oposición están encarceladas o dispersas. Cuba va a necesitar mucha ayuda para reorganizarse".

El artista, cuya madre fue la actriz y música cubana Anoland Díaz, comparó la situación de Cuba con la de Venezuela en relación con la intervención de Estados Unidos.

"En Venezuela sacaron uno y quedó la otra. Sacaron al gerente, pero la compañía sigue andando; no sé qué arreglo es ese", expresó Blades. "Hay que esperar lo mejor y, sobre todo, que las decisiones las tome el pueblo de Cuba, que ha sufrido mucho (...), lo mismo con Venezuela".