Zendaya vuelve a usar el vestido que lució en los Óscar de 2015

Estados Unidos.

Zendaya lució con orgullo su "look" más comentado. La actriz, de 29 años, desfiló por la alfombra roja del estreno de "The Drama" en Los Ángeles el martes por la noche con el mismo vestido de novia de Vivienne Westwood que llevó a los Premios Óscar 2015 con tan solo 18 años. El vestido de seda color marfil con corsé presentaba una faja de tul que caía delicadamente sobre sus hombros y su espalda. "Recordé el dicho: “Algo viejo, algo nuevo, algo prestado, algo azul”. Así que este es mi “algo viejo”. Pensé en recuperarlo y darle una nueva vida", declaró la actriz a Variety en la alfombra roja.

Reviviendo el escándalo de 2015 El vestido tiene un significado mucho más allá de la moda. Zendaya combinó originalmente el vestido con rastas, lo que provocó que Giuliana Rancic, entonces copresentadora de "Fashion Police", dijera que la estrella parecía oler a "aceite de pachulí" o "marihuana", comentarios que Zendaya rechazó rápidamente calificándolos de "escandalosamente ofensivos". Más tarde, expresó su esperanza de que el programa de E! "aprendiera y creciera" a partir de la polémica, que también llevó a la salida de Kelly Osbourne y Kathy Griffin. En 2021, la estrella de "Euphoria" reflexionó sobre cómo ese momento influyó en su misión de defender la representación de las personas de color. "Así es como se produce el cambio", declaró a la revista W. "Y me hizo pensar: "¿Cómo podría tener siempre un impacto duradero en lo que la gente ve y asocia con las personas de color?"".

El legado del "look" no hizo más que crecer: Mattel creó una muñeca Barbie única con la imagen de Zendaya luciendo el vestido y las rastas. Recordando las repercusiones del pasado, Zendaya declaró a Variety: “Fue un momento muy importante para mí, para mi comunidad, para mis seres queridos, y me pareció lo correcto. Además, resulta que es un vestido de novia, así que todo encaja”. Su estilista de toda la vida, Law Roach, hizo referencia a la historia del vestido en X. “¿Quién se acuerda de este vestido y de todos los titulares que generó?”, escribió. “Decidí optar por algo clásico esta noche”. Para la versión de 2026, Zendaya cambió sus rastas por un elegante bob con raya lateral y sus pendientes de perlas por unos pendientes de diamantes Chopard, dándole a la silueta nupcial un nuevo y sofisticado capítulo en el estreno de su película de A24 con temática nupcial.