Zendaya sobre su boda con Tom Holland: "Mucha gente se ha dejado engañar"

Zendaya no deja de acallar los rumores de boda. La estrella de “Euphoria” intentó aclarar la confusión sobre su supuesta boda con Tom Holland durante una entrevista en “Jimmy Kimmel Live!” el pasado lunes, solo para desconcertar aún más a sus fans.
Cuando Jimmy Kimmel mencionó las especulaciones sobre el matrimonio que tienen a los usuarios de las redes sociales enloquecidos, la actriz respondió sarcásticamente: “¿En serio? No he visto nada de eso”.
El presentador, de 58 años, continuó conversando con la exestrella de Disney Channel, de 29, sobre las fotos de la boda, generadas por IA y “muy realistas”, que circulan en internet.
Zendaya comentó que “mucha gente se ha dejado engañar por ellas mientras [ella] simplemente estaba en su vida cotidiana”, interrumpiendo su discurso para elogiar lo “preciosa” que fue la ceremonia.
La actriz de “Shake It Up”, quien ha repetido en varias ocasiones que dichas fotos “no son reales”, confirmó que personas reales que conoce cayeron en la trampa y se enojaron por no haber sido invitadas.
Cabe recordar que fue su estilista fue quien avivó las especulaciones a principios de este mes, después de que Zendaya fuera fotografiada luciendo un anillo de oro en el dedo anular de su mano izquierda.
Law Roach declaró a “Access Hollywood” en los Premios SAG de Actores de 2026 que “la boda ya se celebró” y que el público “se la perdió”.
La madre de Zendaya, Claire Stoermer, pareció sembrar dudas con una críptica publicación en Instagram Stories, destacando la risa de la actriz de 47 años al revelar la información.
Roach reafirmó su versión el fin de semana, insistiendo en "Extra" en que "dijo lo que dijo".
Zendaya siguió luciendo su anillo, que acaparó titulares, en la Semana de la Moda de París, los Premios Óscar 2026 y otros eventos.
La ganadora del Emmy y Holland, de 29 años, están juntos desde 2017 y se comprometieron siete años después. Sin embargo, los coprotagonistas de "Spider-Man" mantienen su romance en privado.