Aseguran que Carmen Villalobos sufrió infidelidad de su exnovio Frederik Oldenburg

La periodista Mandy Fridmann reveló la identidad de la supuesta novia de Frederik Oldenburg. Se trata de Marjanca Polutnik, una modelo de Eslovenia que participó en Exatlon Slovenija.

Según la información de Las Top News, ambas personalidades se conocieron en República Dominicana, isla donde se graban los programas de Exatlón.

Tras difundirse la información, y sin afirmar que Polutnik fuera la tercera en discordia y la causante de la ruptura de los artistas, una fuente aseguró a People en Español que el conductor del reality que se transmite por Telemundo fue infiel a Villalobos durante su romance.

“Así fue”, dijo la fuente, quien recalcó que aparentemente diversas personas sabían sobre la infidelidad de Oldenburg.

Villalobos y Oldenburg celebraron su segundo aniversario en octubre, y fue en enero cuando se confirmó la ruptura.

La noticia surgió a raíz de un video publicado en colaboración en Instagram por Villalobos y Majida Issa, en el que aparece Majida modelando en un camerino acompañada del texto: “Yo creyendo que iba a ser la única soltera en el 2026... pero me llegaron refuerzos”.

En el clip, Carmen Villalobos entra en escena y la abraza. Ambas se encuentran trabajando en un nuevo capítulo de la serie Sin senos sí hay paraíso de Telemundo.