Construirán un estadio para los conciertos de Shakira en España

Shakira adelantó que el cierre de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour podría realizarse en España con una serie de conciertos de gran formato, para los cuales se contempla la construcción de un estadio temporal diseñado especialmente para ese tramo de la gira.
En entrevista con RTVE, la cantante colombiana explicó que decidió reservar sus presentaciones en territorio español para el final del recorrido, con la intención de ofrecer un desenlace de gran magnitud.
Incluso reveló que la empresa Live Nation trabaja en un recinto especial que llevaría el nombre de “Estadio Shakira”.
La intérprete de “Antología” y “Hips Don’t Lie” aseguró que prepara un espectáculo de gran escala, con una propuesta inédita para el público español y varias fechas programadas en ese país.
Según dijo, la idea es cerrar la gira “tirando la casa por la ventana”.
@isai5010 Shakira ha mencionado en su entrevista exclusiva para España que, el final de la gira será allí: más de 2 fechas, algo totalmente especial, LN está preparando un estadio especial SOLO PARA ELLA, algo así como un “ESTADIO SHAKIRA”, algo que no se ha visto hasta ahora allá 🇪🇸 #shakira #entrevista #españa #madrid #estadio ♬ sonido original - ISAI
La entrevista concedida al programa ‘Al cielo con ella’ de RTVE ha generado una gran expectación entre sus seguidores.
En ella, la barranquillera destaca que la relación con su público español es "inquebrantable" a pesar de las dificultades personales vividas recientemente.
La construcción de un estadio propio para sus conciertos finales subraya la magnitud de una producción que busca elevar el estándar de los espectáculos musicales en la península ibérica.
Una gira musical exitosa
El tour acompaña a su álbum Las Mujeres Ya No Lloran, lanzado en 2024, y comenzó en Brasil en febrero de 2025.
Desde entonces, la colombiana ha recorrido América Latina, Estados Unidos y Canadá, con próximas escalas en Medio Oriente, India y Egipto.
@telemadridoficial
🎶 La cantante Shakira ha anunciado que construirá un estadio en Madrid para albergar los conciertos del final de su gira mundial en nuestra ciudad. 👀 La cantante colombiana ha asegurado en una entrevista que va a tirar la casa por la ventana para hacerlo, pero no ha desvelado ni su ubicación ni las fechas definitivas. ➡️ Desde el ayuntamiento de Madrid y desde la Comunidad aseguran que no tienen todavía información ni confirmación de la noticia♬ sonido original - TelemadridOficial
Entre los momentos más destacados de esta gira figura el concierto gratuito que ofreció el 1 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México, donde reunió a unas 400 mil personas.
Además, tiene previsto otro espectáculo masivo el 2 de mayo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.
España sería así el escenario del cierre de una etapa clave en su carrera.