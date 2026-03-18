Construirán un estadio para los conciertos de Shakira en España

Madrid, España.

Shakira adelantó que el cierre de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour podría realizarse en España con una serie de conciertos de gran formato, para los cuales se contempla la construcción de un estadio temporal diseñado especialmente para ese tramo de la gira.

En entrevista con RTVE, la cantante colombiana explicó que decidió reservar sus presentaciones en territorio español para el final del recorrido, con la intención de ofrecer un desenlace de gran magnitud.

Incluso reveló que la empresa Live Nation trabaja en un recinto especial que llevaría el nombre de “Estadio Shakira”.

La intérprete de “Antología” y “Hips Don’t Lie” aseguró que prepara un espectáculo de gran escala, con una propuesta inédita para el público español y varias fechas programadas en ese país.

Según dijo, la idea es cerrar la gira “tirando la casa por la ventana”.