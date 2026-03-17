Keith Urban está "dolido" porque su hija solo elogió a Nicole Kidman en una entrevista

Según informes, el cantante Keith Urban está "aturdido" después de que su hija Sunday Rose elogiara efusivamente a su madre, Nicole Kidman, en una nueva entrevista, pero nunca lo mencionó a él.
"Está intentando mostrarse fuerte", declaró una fuente al medio australiano New Idea, afirmando que la omisión hizo que el cantante de country se sintiera "como si no existiera".
La fuente añadió: "Sabe que tiene que ser paciente; sin embargo, este último desaire, tan público y explícito, lo ha dejado perplejo".
En la entrevista de Sunday con Elle Australia, publicada a principios de este mes, la joven de 17 años elogió a Nicole Kidman como su "mayor inspiración en la vida" y "una parte fundamental de todo" lo que hace.
La adolescente compartió el consejo más valioso que ha recibido de su padre, ganador del Óscar. “Siempre llega a tiempo”, dijo Sunday. “Demuestra que estás preparada y agradecida de estar allí”.
Keith Urban, por su parte, fue mencionado al comienzo del artículo de portada como el padre de Sunday, pero no volvió a aparecer en la entrevista. El ganador del Grammy y Nicole Kidman, quienes también son padres de Faith, de 15 años, se separaron el año pasado tras 19 años de matrimonio.
En la iamgen: Nicole Kidman y Sunday Rose.
El divorcio se finalizó en enero, y Urban obtuvo la custodia de las menores cada dos fines de semana. Kidman, por su parte, tiene la custodia de Sunday y Faith el resto del tiempo.
La estrella de “Big Little Lies” habló por primera vez sobre la ruptura con Variety la semana pasada.
“Siempre me enfoco en lo positivo”, compartió Nicole Kidman con la revista. “Estoy agradecida por mi familia, por mantenerla unida y seguir adelante. Eso es todo".
“De todo lo demás prefiero no hablar por respeto”, continuó. “Me mantengo firme en la idea de que somos una familia, y así seguiremos siendo”, agregó la actriz australiana.