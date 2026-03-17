Keith Urban está "dolido" porque su hija solo elogió a Nicole Kidman en una entrevista

Keith Urban, por su parte, fue mencionado al comienzo del artículo de portada como el padre de Sunday, pero no volvió a aparecer en la entrevista. El ganador del Grammy y Nicole Kidman, quienes también son padres de Faith, de 15 años, se separaron el año pasado tras 19 años de matrimonio.

En la iamgen: Nicole Kidman y Sunday Rose.