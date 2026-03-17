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Keith Urban está "dolido" porque su hija solo elogió a Nicole Kidman en una entrevista

Keith Urban se siente desconcertado por el desaire de su hija Sunday, quien concedió recientemente una entrevista a la revista ELLE Australia.

  • Actualizado: 17 de marzo de 2026 a las 16:27 -
  • Redacción web
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Según informes, el cantante Keith Urban está "aturdido" después de que su hija Sunday Rose elogiara efusivamente a su madre, Nicole Kidman, en una nueva entrevista, pero nunca lo mencionó a él.
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"Está intentando mostrarse fuerte", declaró una fuente al medio australiano New Idea, afirmando que la omisión hizo que el cantante de country se sintiera "como si no existiera".
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La fuente añadió: "Sabe que tiene que ser paciente; sin embargo, este último desaire, tan público y explícito, lo ha dejado perplejo".
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En la entrevista de Sunday con Elle Australia, publicada a principios de este mes, la joven de 17 años elogió a Nicole Kidman como su "mayor inspiración en la vida" y "una parte fundamental de todo" lo que hace.
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La adolescente compartió el consejo más valioso que ha recibido de su padre, ganador del Óscar. “Siempre llega a tiempo”, dijo Sunday. “Demuestra que estás preparada y agradecida de estar allí”.
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Keith Urban, por su parte, fue mencionado al comienzo del artículo de portada como el padre de Sunday, pero no volvió a aparecer en la entrevista. El ganador del Grammy y Nicole Kidman, quienes también son padres de Faith, de 15 años, se separaron el año pasado tras 19 años de matrimonio.

En la iamgen: Nicole Kidman y Sunday Rose.
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El divorcio se finalizó en enero, y Urban obtuvo la custodia de las menores cada dos fines de semana. Kidman, por su parte, tiene la custodia de Sunday y Faith el resto del tiempo.
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La estrella de “Big Little Lies” habló por primera vez sobre la ruptura con Variety la semana pasada.
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“Siempre me enfoco en lo positivo”, compartió Nicole Kidman con la revista. “Estoy agradecida por mi familia, por mantenerla unida y seguir adelante. Eso es todo".
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“De todo lo demás prefiero no hablar por respeto”, continuó. “Me mantengo firme en la idea de que somos una familia, y así seguiremos siendo”, agregó la actriz australiana.
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