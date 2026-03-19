Escenario, seguridad, expectación: todo listo para el concierto de BTS

El gigante del K-pop BTS ofrecerá su primera actuación pública como grupo completo en más de tres años este 21 de marzo a las 5:00 A.M. hora de Honduras.El evento de una hora de duración, que tendrá lugar en la histórica plaza Gwanghwamun de Seúl, se transmitirá en directo por Netflix .
El concierto gratuito celebra el lanzamiento del último álbum del septeto, Arirang, que lleva el nombre de la canción folclórica más famosa de Corea. El esperado disco de 14 canciones saldrá a la venta en Corea del Sur ek 20 de marzo (19 de marzo a las 10:00 P.M. en Honduras).
Según se informa, las tiendas , los negocios y los centros culturales que rodean la zona de la actuación de BTS permanecerán cerrados el 21 de marzo, ya que se espera que casi 260.000 Army (los fans de BTS) se congreguen en la plaza Gwanghwamun.
La plaza Gwanghwamun, centro simbólico de Seúl, la capital de Corea del Sur, alberga dos estatuas: la del rey Sejong, creador del alfabeto coreano Hangul, y la del almirante Yi Sun-shin, el héroe naval que repelió las invasiones japonesas, con las puertas del histórico palacio Gyeongbokgung alzándose tras ellas.
Esta semana, quien muchos consideran el referente mundial del K-pop comenzará el siguiente capítulo de una carrera ya ilustre, marcada por éxitos número uno en Billboard, giras con entradas agotadas en estadios y una base de fans que se cuenta por decenas de millones.
El gobierno surcoreano también está brindando su apoyo. Las autoridades han preparado una amplia logística para el concierto, que incluye controles de tráfico y eventos públicos alrededor de la plaza histórica. Los funcionarios ven el regreso del grupo no solo como un espectáculo de entretenimiento, sino también como una muestra de la influencia global de la cultura coreana.
Kim Jeong-seob, profesor de estudios de entretenimiento en la Universidad Femenina de Sungshin, afirma que el entusiasmo del gobierno refleja el impacto económico más amplio de la cultura coreana.“El apoyo gubernamental al regreso de BTS es sustancial, ya que el éxito de la cultura coreana no se limita al ámbito de la cultura popular”, afirma. “Se extiende a muchos otros sectores, como la cosmética coreana, el turismo y las industrias de consumo, como la automotriz y la alimentaria”.
En la foto se ven a los trabajadores que se preparan cerca del escenario principal para un concierto gratuito del grupo de K-pop BTS en la plaza Gwanghwamun en Seúl, Corea del Sur, el 19 de marzo de 2026. El concierto, titulado 'BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG', está programado para el 21 de marzo.
Esta es una vista del escenario donde se presentará BTS, JungKook, V, JHope, Jimin, Suga, Jin y RM. Los medios locales calculan que el evento atraerá entre 230.000 y 260.000 personas en toda el área de Gwanghwamun, entre asistentes con entrada y fans que se congregarán en los alrededores para seguir el espectáculo.
Ante la magnitud del evento, la ciudad y las fuerzas de seguridad preparan un amplio dispositivo de control. El Gobierno Metropolitano de Seúl dijo el lunes que desplegará unos 3.400 efectivos para la gestión de multitudes y emergencias en el área del concierto.
La policía movilizará unos 4.800 agentes para garantizar la seguridad y el control del tráfico en los alrededores. Las autoridades también abrieron una investigación por sospechas de uso de programas automatizados para comprar boletos ante preocupaciones por reventa y estafas, según fue citado el jefe de la Policía Metropolitana de Seúl por la agencia local de noticias Yonhap.
Paralelamente, las autoridades han intensificado los controles en hoteles y alojamientos turísticos cercanos para evitar subidas abusivas de precios o prácticas especulativas ante la llegada de miles de visitantes internacionales para el concierto, según un comunicado emitido el lunes por el Gobierno capitalino.