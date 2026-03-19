Escenario, seguridad, expectación: todo listo para el concierto de BTS

Kim Jeong-seob, profesor de estudios de entretenimiento en la Universidad Femenina de Sungshin, afirma que el entusiasmo del gobierno refleja el impacto económico más amplio de la cultura coreana.“El apoyo gubernamental al regreso de BTS es sustancial, ya que el éxito de la cultura coreana no se limita al ámbito de la cultura popular”, afirma. “Se extiende a muchos otros sectores, como la cosmética coreana, el turismo y las industrias de consumo, como la automotriz y la alimentaria”.