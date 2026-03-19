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Tom Holland ilumina el Empire State por nueva película de Spider-Man

Tom Holland encendió el Empire State con los colores de Spider-Man para presentar el tráiler de su nueva película, que se estrena en julio.

  • Actualizado: 19 de marzo de 2026 a las 07:51 -
  • Agencia EFE
Tom Holland ilumina el Empire State por nueva película de Spider-Man

"Eso estuvo increíble. Todos ustedes son el corazón y el alma de lo que hace a Spider-Man tan especial", indicó Tom Holland.

 Foto EFE
Nueva York

El actor británico Tom Holland (1996) encabezó este miércoles el encendido de luces del icónico Empire State Building de Nueva York con los colores rojo y azul de Spider-Man, el superhéroe al que volverá a dar vida en su cuarta película en solitario de la saga, que se estrenará el 31 de julio.

Holland también promocionó el tráiler completo de su nuevo filme desde lo alto del edificio, que forma parte del universo de Spider-Man y que visitó temprano en la mañana acompañado por un grupo de niños, algunos vestidos como el Hombre Araña, según muestra un video en redes sociales.

"El sol está a punto de salir en un día completamente nuevo aquí en la ciudad de Nueva York; nos encontramos en la cima del Empire State Building para lanzar el tráiler de 'Spider-Man: Brand New Day'", señaló el actor, quien agradeció a sus seguidores de todo el mundo por haber compartido previamente pequeños fragmentos del tráiler, de acuerdo con un comunicado.

"Eso estuvo increíble. Todos ustedes son el corazón y el alma de lo que hace a Spider-Man tan especial", indicó Holland, quien recorrió el observatorio y comenzó así el día en una fría mañana en la ciudad.

"¡Hace un frío tremendo aquí fuera! Amo Nueva York. Los amo a todos", expresó entre los gritos de sus pequeños fans.

Holland ha interpretado a Peter Parker en los tres filmes dirigidos por Jon Watts: 'Spider-Man: Homecoming' ('Spider-Man: de regreso a casa', 2017); 'Spider-Man: Far From Home' ('Spider-Man: lejos de casa', 2019) y 'Spider-Man: No Way Home' ('Spider-Man: sin camino a casa', 2021).

Las tres anteriores cintas de la saga 'Spider-Man' también han estado protagonizadas por la actriz estadounidense Zendaya ('Dune', 'Euphoria'), con quien mantiene una relación.

El reparto de la nueva película lo completan Jon Bernthal, quien interpreta a Punisher; Sadie Sink ('Stranger Things'); Tramell Tillman ('Severance'); Liza Colon-Zayas ('The Bear') y Marvin Jones II, quien da vida al gánster Tombstone.

Tráiler de “Spider-Man: Un nuevo día”: regreso de Tom Holland

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Agencia EFE
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