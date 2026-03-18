Ángela Aguilar dice que “el amor gana” tras demanda de Nodal contra Cazzu

México.

Christian Nodal está en medio de la polémica por la demanda en contra de Cazzu. El cantante, entre otras cosas, exige que se deje de “exhibir” a su hija en redes sociales y que un juez establezca un régimen de visitas “justo”. Muchos han criticado esta decisión, ya que tienen la percepción de que presuntamente no es un buen padre.

Hasta el momento, la argentina no ha dado su postura oficial ante esto. En tanto que Ángela Aguilar compartió un mensaje que, para muchos, fue interpretado como su reacción a las acciones de su actual esposo.

Ángela Aguilar, al menos de forma pública, ha tratado de mantenerse al margen de los problemas de su esposo. No obstante, hace poco compartió una imagen que, para muchos, fue interpretada como una manera de apoyar a su esposo.

A través de su canal de difusión, la joven subió la foto de una sala de estar con una televisión que mostraba el siguiente mensaje: “Love Wins”, lo que en español se traduce como: “El amor gana”.

Algunos internautas creen que es su forma de decir que, pese a los problemas, el amor siempre va a prevalecer, dejando ver así que se solidariza con Nodal ante toda esta situación.

El post fue muy criticado en redes sociales. Los detractores recordaron que, presuntamente, Ángela habría sido la amante de Nodal mientras este todavía seguía en una relación con Cazzu, quien a su vez tenía poco tiempo de haber dado a luz.