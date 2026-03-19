Premios Soberano rinde homenaje a Rubby Pérez y las víctimas de Jet Set

Santo Domingo.

El humorista y productor de radio y televisión dominicano Jochy Santos recibió anoche el Gran Soberano, la mayor distinción que otorga el arte dominicano en una gala donde brillaron Milly Quezada, 'La reina del merengue', el colombiano Fonseca y el puertorriqueño Elvis Crespo.

Santos, con más de 40 años de carrera, pidió un "nivel de respeto" en el uso de los medios de comunicación y que productores y conductores le "bajen el nivel", en referencia al lenguaje obsceno de muchos programas de radio, televisión e internet en el país.

El popular humorista, productor del programa radial 'El mismo golpe', recibió el premio por "toda una vida" dedicada a la comunicación, la producción y el humor.

La gala, organizada por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), abrió con un segmento de merengue a cargo de Quezada, que interpretó el éxito 'Vive', uniéndose Crespo con el no menos escuchado 'Para darte mi vida', que grabaron a dúo en 1998.

Fonseca, quien actuó por primera vez en los Premios Soberano, deleitó al público con varios de sus éxitos como 'Enamorarte mil veces', 'Te mando flores' o 'Si tu me quieres', una colaboración con Juan Luis Guerra lanzada en 2023.

El artista suramericano, reconocido con un Soberano Internacional, dijo sentirse "privilegiado" por actuar en los premios y abundó que cantar con Guerra "fue un sueño".

El popular Héctor Acosta, 'el Torito', se llevó las estatuillas de Merengue y Merenguero del Año. El también senador dominicano dio gracias a Dios tras haber superado un cáncer.

El merengue mantuvo su primacía en la noche cuando surgió en el escenario Toño Rosario, apodado 'el Cuquito' o 'el Galáctico', quien no defraudó con su ritmo contagioso y su estrafalaria manera de vestir, amén de sus trenzas rastas en forma de torre y sus eternas gafas.