Sony y la china Pop Mart confirman la película de Labubu

Pekín, China

El proyecto estará dirigido por el cineasta británico Paul King , reconocido por su trabajo en “Wonka” y la saga “Paddington”.

Sony Pictures y la compañía china Pop Mart confirmaron el desarrollo de una película basada en Labubu , el peculiar duende que ha conquistado al público global como juguete de colección.

La producción se encuentra actualmente en una etapa inicial, pero ya perfila una propuesta ambiciosa: una combinación de acción real con animación generada por computadora. Este enfoque recuerda a adaptaciones recientes como la nueva versión de “Lilo & Stitch” prevista para 2025.

El largometraje buscará ampliar el universo narrativo de Labubu, personaje que forma parte de “The Monsters”, una colección creada por el ilustrador hongkonés Kasing Lung. Este mundo fantástico nació originalmente en una serie de libros ilustrados publicados desde 2015.

La implicación directa de Lung como productor ejecutivo refuerza la intención de mantener la esencia estética y narrativa del material original, un aspecto clave para los seguidores del personaje.

Además de dirigir, Paul King participará en la escritura del guion junto a Steven Levenson, conocido por su trabajo en “Dear Evan Hansen” y “Tick, Tick... Boom!”. Ambos compartirán labores de producción con Michael Schaefer y Wenxin She.

El equipo creativo se completa con Brittany Morrissey, quien supervisará el desarrollo del proyecto desde Sony Pictures, consolidando una apuesta que busca trasladar el fenómeno de los coleccionables al lenguaje cinematográfico.

El interés de Sony por esta propiedad intelectual no es reciente. Medios especializados ya habían adelantado en diciembre que el estudio había adquirido los derechos cinematográficos de Labubu, marcando el primer paso hacia su adaptación en la gran pantalla.