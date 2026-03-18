Ella es Taylor Frankie Paul, la influencer acusada de violencia doméstica

"Irme a Los Ángeles fue una forma de escapar de la toxicidad de mi vida en Utah y de mi burbuja. Fue como lo mejor que pude haber hecho" —continuó Paul, explicando que los hombres del elenco le ofrecieron una perspectiva diferente a la de sus citas en su ciudad natal—. "Me sentí muy segura de mí misma, ¿sabes?, gracias a que todos esos hombres fueron tan amables, gentiles y caballerosos" —dice—. "Me ayudaron a mostrar mi verdadera personalidad y a creer en mí misma, en mi valor... me hicieron sentir segura de mí misma y me lo recordaron. Fue un viaje que también incluyó eso".