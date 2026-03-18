Ella es Taylor Frankie Paul, la influencer acusada de violencia doméstica

La influencer, y estrella de reality shows en Estados Unidos, Taylor Frankie Paul, se ha pronunciado tras la noticia de su presunta implicación en una investigación en curso por agresión doméstica en contra de su expareja, Dakota Mortensen. Durante la conferencia de prensa de la próxima temporada de "The Bachelorette", la estrella de reality se refirió por primera vez sobre esta polémica.
"Sinceramente, me duele el corazón verlo, pasar por esto, especialmente en este momento", dijo Paul en exclusiva a PEOPLE. "El momento es difícil, y es algo muy serio. Siento que nunca he disfrutado plenamente de ningún estreno, así que este es otro más... es extremadamente difícil, y me costó mucho llegar hasta aquí hoy", agregó la estrella de realitys.
Taylor Frankie Paul fue arrestada previamente en 2023 bajo sospecha de violencia doméstica tras una discusión con Dakota Mortensen, con quien comparte un hijo de un año, Ever. En su momento, CBS News informó que Paul fue acusada de lanzar una silla a Mortensen, la cual supuestamente golpeó a su hija, (fruto de una relación anterior de Taylor) lo que derivó en cargos menores por agresión, daños a la propiedad y violencia doméstica en presencia de un menor.
Paul se declaró culpable de agresión agravada, lo que significa que si cumple con las condiciones del acuerdo, ese cargo será desestimado. Mientras tanto, los demás cargos ya han sido desestimados.
"Es muy duro". Es un momento difícil, y es lamentable —continuó—. Sin duda estoy pasando por un mal momento, pero al mismo tiempo siento que si no me presento, estoy desperdiciando estas oportunidades y perdiéndome lo que hemos construido y algo súper emocionante que está por venir. Simplemente siento que era lo correcto... presentarme aunque sea difícil".
La temporada 22 de The Bachelorette se estrena este domingo 22 de marzo en ABC, y Paul dice que aceptar ser la protagonista fue un sí inmediato para ella. "La única condición que puse fue poder ver a mis hijos" —dice—. "Esa era la mayor incógnita que tenía al empezar", dijo sobre el proceso legal que enfrenta.
"Irme a Los Ángeles fue una forma de escapar de la toxicidad de mi vida en Utah y de mi burbuja. Fue como lo mejor que pude haber hecho" —continuó Paul, explicando que los hombres del elenco le ofrecieron una perspectiva diferente a la de sus citas en su ciudad natal—. "Me sentí muy segura de mí misma, ¿sabes?, gracias a que todos esos hombres fueron tan amables, gentiles y caballerosos" —dice—. "Me ayudaron a mostrar mi verdadera personalidad y a creer en mí misma, en mi valor... me hicieron sentir segura de mí misma y me lo recordaron. Fue un viaje que también incluyó eso".
El pasado lunes, la revista PEOPLE informó que Taylor Paul, de 31 años, y su exnovio Dakota Mortensen —cuya relación conflictiva ha sido documentada a lo largo de varias temporadas de la serie de Hulu, "The Secret Lives of Mormon Wives"— están siendo investigados por violencia doméstica, según un portavoz del Departamento de Policía de Draper City. El portavoz indicó que se han presentado nuevas denuncias por ambas partes y que se contactó con los involucrados los días 24 y 25 de febrero, pero se negó a dar más detalles, ya que la investigación continúa.
Una fuente cercana a Paul negó a PEOPLE que ella hubiera sido violenta con Mortensen y afirmó que la estrella de reality sigue concentrada en el estreno de su participación en The Bachelorette.
Varias fuentes también informaron a PEOPLE que la producción de la quinta temporada de "The Secret Lives of Mormon Wives" se ha suspendido. "No están filmando", confirmó una fuente. "Taylor tiene algunos problemas bastante serios". "Están pasando cosas relacionadas con su pasado, y ya veremos qué sucede. Hasta que eso se resuelva, se mantienen al margen", agregó el informante.
Otra fuente cercana al elenco dijo que las integrantes de MomTok se están distanciando de Paul a medida que la situación se desarrolla. "Ninguna de las mujeres quiere que se la asocie con ella", señaló la fuente. "Las chicas están muy afectadas. Se unieron y no quieren regresar por ahora", agregó una tercera fuente cercana a la producción a PEOPLE. "Sinceramente, estaban hartas de Taylor".
"Todo iba bien" antes de este incidente, pero "las chicas le guardan rencor", afirmó la fuente. "Todas decidieron, como grupo, hacer una pausa en la producción, que no quieren filmar ahora. No creo que les importe mucho en este momento. Simplemente piensan: 'Se acabó por ahora'".
Una fuente cercana al elenco de The Bachelorette declaró a PEOPLE que varios de los hombres que competían por el amor de ella en su temporada del reality show están muy molestos tras bambalinas. "Están sumamente decepcionados. Se sintieron traicionados al enterarse, ya que todos participaron con la intención de conocer a Taylor de verdad", afirma la fuente. (Otra fuente interna insiste en que Paul mantiene una excelente relación con los chicos de The Bachelorette).
La noticia del presunto incidente surgió días después del estreno de la cuarta temporada de Mormon Wives en Hulu, donde se vio a las compañeras de reparto de Paul expresar su preocupación por que ella liderara el programa de citas, dada su tóxica relación con su ex. Posteriormente se reveló que Paul pasó la noche con Mortensen la noche anterior a partir para grabar The Bachelorette.