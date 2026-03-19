Cancelan reunión de las Spice Girls por su 30 aniversario

Ciudad de México.

Melanie C, Emma Bunton, Mel B, Geri Halliwell-Horner y Victoria Beckham habían sostenido conversaciones para celebrar las tres décadas del lanzamiento de "Wannabe", su sencillo debut, pero los planes no prosperaron.

No obstante, Melanie C, de 52 años, aseguró que, aunque mantienen comunicación constante, no existe una reunión prevista por ahora.

"No, no hay ninguna reunión. Nos comunicamos constantemente, queremos hacer algo, quién sabe cuándo", declaró entrevista radiofónica en Australia.

Durante meses, el grupo exploró distintas opciones para conmemorar la fecha, incluyendo conciertos especiales y una posible residencia en Las Vegas, idea que Victoria Beckham consideró atractiva, aunque descartó sumarse a una gira mundial por sus compromisos profesionales, según informó The Sun.

En un intento por reactivar el proyecto, Geri Halliwell-Horner retomó contacto con el exmánager Simon Fuller, pero las negociaciones no avanzaron lo suficiente.