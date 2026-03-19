Cancelan reunión de las Spice Girls por su 30 aniversario

Melanie C, Emma Bunton, Mel B, Geri Halliwell-Horner y Victoria Beckham habían sostenido conversaciones para celebrar las tres décadas del lanzamiento de "Wannabe", su sencillo debut, pero los planes no prosperaron.
No obstante, Melanie C, de 52 años, aseguró que, aunque mantienen comunicación constante, no existe una reunión prevista por ahora.
"No, no hay ninguna reunión. Nos comunicamos constantemente, queremos hacer algo, quién sabe cuándo", declaró entrevista radiofónica en Australia.
Durante meses, el grupo exploró distintas opciones para conmemorar la fecha, incluyendo conciertos especiales y una posible residencia en Las Vegas, idea que Victoria Beckham consideró atractiva, aunque descartó sumarse a una gira mundial por sus compromisos profesionales, según informó The Sun.
En un intento por reactivar el proyecto, Geri Halliwell-Horner retomó contacto con el exmánager Simon Fuller, pero las negociaciones no avanzaron lo suficiente.
@thesun The Spice Girls’ 30th anniversary reunion has been cancelled after they failed to pull their plans together in time. Tap above for the full story. #SpiceGirls #SpiceGirls30th #90sNostalgia #PopCultureNews ♬ 639 Hz - Ady Cast
En paralelo, se archivó un proyecto de serie de Netflix basado en la historia del grupo, en medio de tensiones que se han hecho más evidentes en semanas recientes, particularmente por la distancia de Mel B respecto a sus compañeras.
Las Spice Girls no se presentan como quinteto desde la clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, mientras que su última gira ocurrió en 2019 sin Victoria, con una serie de shows en Reino Unido e Irlanda que agotaron entradas.
Pese a la cancelación, Melanie C insistió en que la puerta no está cerrada definitivamente, dejando abierta la posibilidad de un reencuentro en el futuro para una de las bandas más influyentes del pop de los años noventa.
"Sigo siendo muy optimista y cruzo los dedos para que veas a las Spice Girls juntas en algún momento del futuro", agregó en la entrevista.