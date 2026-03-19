Erika Buenfil fue víctima de fraude bancario por miles de pesos

México.

La actriz de televisión, Erika Buenfil, reveló una mala noticia que la hizo experimentar una momento “horrible, muy angustiante”, luego de ser víctima de un fraude bancario. La famosa se quedó prácticamente sin ahorros, y se dio cuenta luego de comprarse unos zapatos.

Buenfil tuvo un encuentro con los medios de comunicación, y ahí reveló que se percató que sus cuentas estaban en ceros tras realizar un pago y de inmediato revisar sus movimientos financieros.

De inmediato, la protagonista de la cinta ‘Mamá reinventada’ acudió a la institución financiera que administran sus cuentas. La investigación inicial relacionó a una empleada como la responsable de gestionar y manipular los fondos de la actriz. La presunta ladrona contaba con acceso total a la información confidencial de Buenfil, por lo que aprovechó para desviar los recursos económicos.