¿De qué murió el actor Chuck Norris? Esto se sabe

El fallecimiento de Chuck Norris ha generado una ola de reacciones a nivel internacional, así como interrogantes en torno a las causas que provocaron su muerte a los 86 años.
La familia del actor confirmó la noticia a través de un comunicado difundido en redes sociales, en el que expresó su dolor por la pérdida
"Mientras nuestros corazones están rotos, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la bendición de compartir con él. El amor y el apoyo que recibió de los fans de todo el mundo significaban mucho para él, y nuestra familia está realmente agradecida por ello. Para él, no solo eran fans, eran sus amigos", señala el mensaje.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa de muerte, lo que ha mantenido el tema en el terreno de la especulación, pese a la confirmación de su fallecimiento.
Se sabe que el actor fue hospitalizado en Hawái el 19 de marzo, un día antes de que se confirmara su muerte, lo que ha llevado a pensar que pudo haber enfrentado una complicación médica reciente.
"Sabemos que muchos de ustedes habían oído hablar de su reciente hospitalización, y estamos realmente agradecidos por las oraciones y el apoyo que le enviaron. Mientras lamentamos esta pérdida, pedimos amablemente privacidad para nuestra familia durante este tiempo", añade el comunicado.
La falta de información oficial ha generado múltiples versiones no confirmadas, aunque ninguna ha sido respaldada por fuentes cercanas o autoridades médicas.
Carlos Ray Norris, su nombre real, había cumplido recientemente 86 años, apenas nueve días antes de su fallecimiento, lo que añade un elemento de cercanía temporal entre su celebración y su partida.
Más allá de las circunstancias de su muerte, Norris deja un legado sólido como figura emblemática del cine de acción, con participaciones destacadas en películas como "Desaparecido en combate" y "La fuerza Delta". Su carrera también estuvo marcada por su faceta como artista marcial, disciplina en la que alcanzó reconocimiento antes de dar el salto a Hollywood, donde incluso entrenó a diversas celebridades.
Además, consolidó su popularidad con la serie "Walker, Texas Ranger", que lo posicionó como un referente cultural en la televisión internacional.
Por ahora, la incógnita sobre la causa de su muerte permanece sin respuesta oficial, mientras seguidores y figuras del entretenimiento continúan rindiendo homenaje y recordando a una de las leyendas más icónicas del cine de acción.